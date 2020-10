Motocykle turystyczne – rodzaje, modele. Jaki wybrać?

Długa wyprawa na nieodpowiednim motocyklu może szybko zamienić przyjemność w wolno mijające męczące kilometry. Dlatego, jeśli masz zamiar pokonywać większe dystanse, warto zdecydować się na model, który został zaprojektowany tak, aby zapewnić komfort podróży i poradzić sobie w różnych warunkach. Krótko mówiąc – należy wybrać motocykl turystyczny.

Rodzaje motocykli turystycznych

Pod hasłem "motocykl turystyczny" kryje się kilka rodzajów maszyn stworzonych do pokonywania długich dystansów. Wiele marek ma w ofercie bardzo różne modele, które można nazwać turystykami. Skąd taka sytuacja? Wszystko zależy od tego, jakie podróże ma się w planie. Inny model sprawdzi się na europejskich autostradach, a inny wówczas, gdy będziecie chcieli ruszyć na wschód i przejechać pół Azji (albo i całą).

Gdy mówimy o motocyklach turystycznych, najczęściej mamy na myśli klasycznych przedstawicieli tego gatunku. Są to duże i ciężkie maszyny, obowiązkowo obwieszone kuframi (na ogół w tym przypadku są one już wyposażeniem standardowym). Często mają one dodatkowe schowki, gniazda z prądem (np. USB), rozbudowane komputery z nawigacją czy głośniki. Obowiązkowo mają duże szybki chroniące przed wiatrem, a siedziska to duże wygodne fotele, dzięki którym nawet dalekie trasy nie są straszne. Oczywiście w przypadku takich krążowników szos trudno mówić o zwinności na drodze, ale nie są one stworzone do sportowej jazdy, tylko do spokojnego pokonywania kolejnych (setek) kilometrów.

Innym rodzajem motocykli turystycznych są maszyny nazywane adventure. Całkowicie różnią się wyglądem, ale są stworzone z myślą o dalekich wyprawach. Z założenia są one bardziej uniwersalne od klasycznych turystyków. Mają sprawdzić się nie tylko na równym asfalcie, ale też na zniszczonych drogach mniej rozwiniętych krajów, na szutrach, a nawet podczas jazdy off-roadowej. Wyższe zawieszenie, węższe koła (często wyposażone w opony, które poradzą sobie z luźną nawierzchnią), ale też nawigacja GPS to elementy, które pomogą w pokonywaniu bezdroży. To właśnie motocykl typu adventure powinieneś wybrać, jeśli masz zamiar odwiedzić kraje o gorszej infrastrukturze drogowej lub wtedy, gdy preferujesz mniej oczywiste trasy – np. przecinające las drogi.

Trzecim typem motocykli do dalekich podróży jest przeciwieństwo maszyn adventure. To motocykle sportowo-turystyczne. Często bazują one na modelach sportowych czy nawet supersportach (nazywanych ścigaczami). Oferują jednak wygodniejsze siedzisko i pozycję za kierownicą, często od razu mają zestaw kufrów, a charakterystyka silnika może być nieco bardziej dostosowana do długich podróży. Z drugiej strony takie maszyny cały czas mają świetne osiągi i sprawiają frajdę nie tylko podczas pokonywana setek kilometrów równych jak stół autostrad, ale też na ciasnych zakrętach zachęcających do dynamicznej jazdy.

Przyjrzyjmy się zatem, jakie motocykle turystyczne oferują najpopularniejsze marki w Polsce.

Honda

Lider sprzedaży motocykli ma w swojej ofercie chyba największą (dosłownie) ikonę maszyn turystycznych. Honda Gold Wing, bo o niej mowa, to ważąca 379 kg maszyna stworzona do pożerania kilometrów. Sześciocylindrowy bokser o pojemności 1833 cm3, wielkie wygodne siedziska i wszelkie udogodnienia potrzebne podczas podróży – to wszystko czyni z Hondy Gold Wing wyjątkowy motocykl turystyczny. Dla tych, którzy wolą coś lżejszego i zwinniejszego Japończycy przygotowali sportowo-turystyczny model VFR800F.

Honda ma też sporo modeli w klasie adventure. Od małych, stworzonych raczej do krótkich wypadów za miasto (CRF250), przez średniej wielkości CB500X i NC750X, po motocykl idealny na długie wyprawy. Chodzi oczywiście o klasykę gatunku (znowu jeden z najbardziej uznanych modeli w swojej klasie), czyli Africa Twin oraz jego wersję Adventure Sports.

Yamaha

Yamaha ma w swojej ofercie modele sportowo-turystyczne. Najmniejszym z nich jest Tracer 700, a półkę wyżej plasuje się Tracer 900. Jedyną w swoim rodzaju maszyną jest Yamaha Niken. Ten motocykl turystyczny jest trójkołowcem – z przodu ma dwa koła. Dzięki nim zapewnia świetną przyczepność i właściwości jezdne. Natomiast największym motocyklem typu sport tourer w ofercie Yamahy jest FJR1300 – turystyk, który lubi szybką jazdę.

W zakładce adventure w katalogu Yamahy znaleźć można dwa modele w kilku wersjach. Mniejszy z nich to Tenere 700, natomiast pełnokrwistym podróżnikiem jest Super Tenere 1200.

BMW

BMW od lat słynie z produkcji klasycznych modeli turystycznych o nieco sportowym zacięciu. Wśród takich maszyn stworzony do pokonywania zarówno niemieckich autostrad, jak i alpejskich tras, znaleźć można flagowe BMW K 1600 w kilku odmianach (w tym najbardziej rozbudowanej GTL). Nieco mniejszą alternatywą jest BMW 1250 RT.

Podobnie można powiedzieć o turystykach typu adventure, które też od lat oznaczane literami GS, należą do najsłynniejszych modeli BMW. Aktualnie ich gamę otwiera małe BMW G 310 GS. Następnie są takie modele jak F 750 GS i F 850 GS, a także bardziej sportowy S 1000 XR. Oczywiście propozycją o największych możliwościach jest R 1250 GS.

KTM

Austriacki KTM kojarzony jest z motocyklami enduro i turystycznymi typu adventure. Najmniejszym przedstawicielem tych drugich jest KTM 390 Adventure. Większa propozycja to 790 Adventure, natomiast na szczycie oferty znajduje się największy i najmocniejszy model 1290 Super Adventure.

Suzuki

Również w przypadku Suzuki turystyka przybiera formę adventure. Japończycy od lat mają w swojej ofercie kultową dwucylindrową serię V-Strom. Aktualnie można kupić dwa takie modele. Mniejszy to Suzuki V-Strom 650, natomiast większym motocyklem jest V-Strom 1050.

Kawasaki

O popularności i turystycznej uniwersalności segmentu adventure tourer świadczy też oferta Kawasaki. Ta japońska ma w sprzedaży trzy modele tego typu w różnych rozmiarach. Najmniejszym motocyklem turystycznym Kawasaki jest Versys-X 300. Pośrodku plasuje się Versys 650, a flagowym modelem tej grupy jest Versys 1000. Kawasaki ma w swojej ofercie też motocykle sportowo-turystyczne, które mają w nieco mniej ekstremalny sposób dostarczać sportowych wrażeń. Są to modele Ninja 1000SX i ZZR1400.

Benelli

Należąca do Chińczyków włoska marka Benelli oferuje jedynie mniejsze motocykle, ale wśród nich znaleźli się przedstawiciele klasy adventure. Mniejszy z nich to Benelli TRK 251, a nieco większy to Benelli TRK 502 (w tym bardziej wszechstronna odmiana TRK 502 X).

Harley-Davidson

Mówiąc o motocyklach turystycznych, nie sposób pominąć Harleya-Davidsona. Marka ta posiada całą gamę modeli stworzonych do pokonywania setek kilometrów dróg. Już cruisery nieźle się w tym sprawdzą, ale jeśli szukasz klasycznego motocykla turystycznego, to zajrzyj na półkę touring. Tam znajdują się takie modele jak Electra Glide, Heritage Classic, Road King, Road Glide (również w wersji Limited z dużym fotelem pasażera i centralnym kufrem) czy Street Glide. Uzupełnieniem modeli turystycznych są trójkołowce – Freewheeler i Tri Glide.