Wielki festiwal motocyklowy już niedługo. Kolejna edycja słynnej imprezy
European Bike Week to największa impreza Harleya-Davidsona w Europie. Po raz kolejny odbędzie się w austriackim Faak am See i będzie wyjątkową atrakcją dla wszystkich fanów motocykli.
W dniach 2-7 września odbędzie się edycja 2025 European Bike Week. Ta darmowa impreza już tradycyjnie będzie okazją do spotkań, zabawy, ale też zapoznania się z najnowszymi maszynami Harleya. W Harley Village, na powierzchni 40 tys. m2, zostaną zaprezentowane motocykle z Milwaukee wszystkich rodzajów - Grand American Touring, Cruiser, Sport i Adventure Touring. Natomiast główną atrakcją będzie tegoroczny przedstawiciel limitowanej linii Kultowe Ikony, czyli Fot Boy Gray Ghost.
Uczestnicy będą mogli przetestować wszystkie nowości na rok 2025, a w przypadku modelu Pan America również sprawdzić go na trasie offroadowej. Możliwości tej maszyny będą też prezentować eksperci jazdy w terenie. Łącznie na imprezie będzie ponad 100 stoisk różnych wystawców, a atrakcje muzyczne zapewni podczas koncertów 30 wykonawców.
Atrakcją samą w sobie będzie Custom Bike Show, czyli pokaz modyfikowanych motocykli, który tym razem odbędzie się w miejscowości Villach, 20 min od European Bike Week. Uczestnicy konkursu będą rywalizować w sześciu odrębnych kategoriach: Tourer, Cruiser, Sport, Antique, Adventure & Off-road oraz Radical Custom.
Główna parada Harleya-Davidsona odbędzie się 6 września, ale podczas całej imprezy będą też organizowane wycieczki motocyklowe na okolicznych drogach.