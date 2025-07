Test: Harley-Davidson Fat Boy - stylowa ikona popkultury

Tylko że na co dzień to nie ma znaczenia. Podczas spokojnej jazdy, do jakiej Harley został stworzony, jest wystarczająco. Tradycyjnie dla marki z Milwaukee nisko położony środek ciężkości daje pokłady pewności podczas jazdy i skutecznie ukrywa to, że mamy do czynienia z motocyklem ważącym na mokro 315 kg. A poza tym - o to chodzi w Harleyu. On ma przede wszystkim świetnie wyglądać i robić wrażenie właśnie podczas spokojnej jazdy.