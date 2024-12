Test: Harley-Davidson CVO Road Glide ST - potężny "sport" po Amerykańsku

Tu już trzeba naprawdę uważać z manetką gazu, gdyż łatwo, zamiast szybkiego katapultowania tej ogromnej maszyny do przodu, stać w miejscu mieląc tylnym kołem (co oczywiście też ma swój urok). W przypadku takiego silnika nie chodzi wcale o to, że do tej pory czegokolwiek brakowało. Tu chodzi tylko o to, aby liczby były coraz większe. Jeśli zastanawiacie, jak duży jest to zapas mocy, to jest on taki, że gdyby zamiast sześciu biegów skrzynia miała ich tylko trzy, to nadal bez problemu i komfortowo dałoby się jeździć tym motocyklem. I naprawdę nie przesadzam. Przez pewien czas tak jeździłem.