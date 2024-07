Test: Harley-Davidson Street Glide - mi to wystarczy

117 cali sześciennych, czyli 1923 cm3 to nadal imponująca wartość. Przekładając to na użyteczne wartości, oznacza to 106 KM przy 4600 obr./min i 176 Nm przy 3250 obr./min. Jest to o 11 KM i 13 Nm mniej niż w przypadku Milwaukee-Eigh w rozmiarze 121, ale tłumacząc to "na nasze" i tak osiągi są świetne i trudno mi uwierzyć, że ktoś stwierdzi, że jego "zwykły" Street Glide ma za mało "pary".