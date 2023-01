120 lat Ameryki na dwóch kołach, czyli dlaczego każdemu spodoba się muzeum Harleya-Davidsona

Nieskończone zbiory

W tym momencie zwiedzania zamiast zejść na parter, gdzie znajduje się ciąg dalszy wystawy, wsiadłem do windy, aby odwiedzić skarbiec muzeum Harleya-Davidsona. Jest to miejsce, gdzie są trzymane i restaurowane kolejne dziesiątki (jak nie setki) motocykli, dla których zabrakło miejsca na muzealnych wystawach. Z jednej strony to możliwość zajrzenia do kuchni tego obiektu (a raczej magazynu), a z drugiej pokaz, jak bogata jest historia Harleya. Mimo tak ogromnej liczby prezentowanych motocykli, bez problemu można by było ją podwoić, a wtedy spędziłbym zapewne cały dzień od rana do wieczora na podziwianiu tych wszystkich maszyn.