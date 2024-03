Harley-Davidson Hydra-Glide Revival pozwala przenieść się w czasie

Ikony to chyba najciekawszy projekt H-D ostatnich lat. Do tej pory dostaliśmy takie limitowane modele jak Electra Glide Revival, Low Rider El Diablo i Electra Glide Highway King. Czwarty rok projektu to też czwarta Ikona. Model Hydra-Glide Revival upamiętnia 75. rocznicę wprowadzenia (w 1949 roku) teleskopowego przedniego zawieszenia Hydra-Glide do modeli Harley-Davidson E i F, które znacząco poprawiło komfort podróżowania.