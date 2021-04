Harley-Davidson startuje z kolekcją Ikon. Na start Electra Glide Revival

I wszystko jasne – gdy niedawno na prezentacji planów Harleya-Davidsona na najbliższe lata pojawiła się nazwa Revival od razu pojawiły się spekulację co to będzie za motocykl. Zgodnie z przewidywaniami jest to przedstawiciel linii Touring, ale nie oddzielny model, a wersja specjalna Electry Glide limitowana do 1500 egzemplarzy na całym świecie. Jak widać H-D też zauważył, że takie niewielkie serie ostatnio świetnie się sprzedają.