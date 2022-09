Doczekaliśmy się drugiej ikony. Oto Harley-Davidson Low Rider El Diablo

Harley-Davidson Low Rider El Diablo to wersja limitowana do 1500 egzemplarzy. Trafi ona do sprzedaży już jesienią 2022 r. Nie będzie jednak tanio. Cena to 31 060 euro (czyli blisko 147 tys. zł). Dla porównania standardowy Low Rider ST kosztuje 23 610 euro. Zatem za wyjątkowe malowanie i audio trzeba sporo dopłacić, ale za to El Diablo wygląda naprawdę wyjątkowo.