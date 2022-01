Mocniejszy Low Rider S i sporo innych nowości od Harleya-Davidsona

Jeśli myśleliście, że Harley-Davidson ma zamiar ograniczać liczbę modeli, to się grubo myliliście. Na 2022 r. przygotowano sporo nowości, głównie nastawionych na turystykę. Szefowie amerykańskiej marki obiecali, że będą robić to, ż czego HD jest najlepiej znany i właśnie to spełniają.