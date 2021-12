Test: Harley-Davidson Street Bob – proste jest piękne

Street Bob wygląda świetnie, sprawia wrażenie pełnokrwistej amerykańskiej maszyny i daje poczucia bycia cool. I właśnie do tego ma służyć. Trzeba pamiętać, że nie jest to maszyna sportowa. Mieszczący 13,2 l benzyny zbiornik nie czyni go też idealnym do dalekich podróży (a przynajmniej będzie trzeba wtedy dość często zatrzymywać się na stacjach). Jednak nie o to tu chodzi i jest to maszyna dla tych, którzy to wiedzą i nie oczekują nic więcej.