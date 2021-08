Harley-Davidson Sportster S – takie motocykle powinni robić Amerykanie

O tym, że nie jest to model poniżej czy powyżej aktualnej gamy świadczy też cena. 16 230 euro (ok. 74,5 tys. zł) to kwota identyczna jak np. w przypadku Street Boba. A zatem Sportster S to alternatywa z tej samej półki cenowej. Alternatywa, która daje bogatsze wyposażenie, zatem można powiedzieć, że to całkiem atrakcyjna oferta. Może nie jest to tani motocykl, ale na pewno nieźle wyceniony biorąc pod uwagę to, co się dostaje.