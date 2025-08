Test: Voge SR 1 ADV - SUV wśród 125 cm3

Bez wątpienia jednak może się podobać i wygląda to wszystko bardzo dobrze. Nie powinno to dziwić, gdyż Voge pozycjonowany jest jako marka premium. Widać to zresztą w całym projekcie i wykonaniu. Tworzywa są dobrej jakości, a wszystko spasowane jest wzorowo. Sam wyświetlacz też prezentuje się jakby mniej chińsko. Gdyby zdjąć znaczki, trudno by mi było powiedzieć, czy jest to skuter z Chin, Japonii, a może z Europy. Wiedziałbym za to, że robi dobre wrażenie.