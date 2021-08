Voge 300AC – mocne wejście smoka

Voge 300AC napędzany jest jednocylindrowym silnikiem o pojemności 292 cm3. Jego maksymalna moc to 26 KM przy 8500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 23,5 Nm przy 6500 obr./min. Dzięki temu, że spora jego część dostępna jest też niżej to sprzyja to miejskiej jeździe. Do tego średnie spalanie deklarowane przez producenta wynosi 3,2 l/100 km i taki wynik nie powinien być trudny do uzyskania. W połączeniu ze zbiornikiem mieszczącym 15 l daje to spory zasięg.