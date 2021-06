Marka Voge wchodzi do Polski. Łączy styl i niezłymi cenami

Za marką Voge stoi firma Loncin, czyli chiński potentat motocyklowy, który oprócz własnych motocykli produkuje np. podzespoły dla BMW, a już niedługo też dla marki MV Agusta. Oznacza to duże doświadczenie w produkcji popularnych w Azji motocykli 300 i 500 cm3, co ma przełożyć się na to, że za wyglądem tych jednośladów marki Voge pójdzie też ich jakość.