Biorą przykład z Polski. W całej Unii badania techniczne mają być jak u nas

Wszystko wskazuje jednak na to, że unijni prawodawcy są nieugięci i chcą, aby badania techniczne dla motocykli były obowiązkowe we wszystkich państwach UE. Niedawno usłyszeliśmy, że ten nakaz nie wejdzie w życie jeszcze w 2022 r., ale przygotowywane jest prawo, aby stało się to w 2023 r. – nie wiadomo tylko czy na początku, czy na końcu tego roku.