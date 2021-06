Polacy rzucili się na drogie motocykle. Za to tanie są w odwrocie

Co więcej, widać też zmianę w tym, jakie motocykle w salonach wybierają Polacy. Udział tych z silnikami 125 cm3 znacząco spadł. Zyskały większe i droższe maszyny. Jeśli chodzi o liderów rynku jednośladów to, jak informuje Samar, od stycznia do maja najlepszy wynik uzyskała Honda – 1586 sztuk i wzrost o 41,61 proc. Jeszcze większy wzrost (o 85,4 proc.) do liczby 1359 motocykli odnotowało BMW. Za to trzeci Romet, oferujący motorowery i małe motocykle, sprzedał 1342 nowe jednoślady (spadek o 37,41 proc.).