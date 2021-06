Po protestach Hiszpania nie wprowadzi obowiązkowych poduszek powietrznych dla motocyklistów

Problemem w ich przypadku jest cena i wygoda użytkowania. Zwykle wymaga to założenia dodatkowej kamizelki, a nie zapominajmy, że osoby jeżdżące na małych skuterach często robią to w zwykłym i (co ważne w ciepłym klimacie) przewiewnym ubraniu. Jednak wydaje się, że najbardziej motocyklistów wystraszyła cena. Kamizelka z poduszką powietrzną kosztuje 1500 zł lub więcej, a w razie jej aktywacji nawet przy niegroźnym upadku, zakup nowego kartridża ze sprężonym gazem to kolejne kilkaset złotych.