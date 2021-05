Ubranie na motocykl – zobacz jakie wybrać, na jaki rodzaj jednośladu

Czy to komplet skórzany czy tekstylny zapewnią pełną ochronę i to również w momencie, gdy pogorszy pogoda. Dobrze zadbać o to, aby podczas upałów ubrania były bardziej przewiewne, a na początku czy na koniec sezonu ochroniły przed zimnem i deszczem. Latem dobrze korzystać z wszelkich wywietrzników w kurce i spodniach, a podczas chłodów można założyć bieliznę termoaktywną.