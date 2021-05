Zakup używanego motocykla. Fakty i mity, czyli na co zwrócić uwagę

Poszerz pole poszukiwań

Podstawą jest znalezienie kandydatów do zakupu. Wielo osobom zależy na konkretnym modelu, często jeszcze z ograniczonej liczby roczników. Warto jednak przynajmniej rozważyć kilka podobnych maszyn. Szukając 5-10 nakeda o mocy ok. 100 KM zapewnimy sobie spory wybór, a już nawet popularny model z określonego rocznika (i jeszcze w konkretnym kolorze) może być bardzo trudny do znalezienia. W takiej sytuacji nie będzie w czym wybierać, a to może poskutkować zakupem kiepskiego egzemplarza.