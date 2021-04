Kupujesz pierwszy motocykl? Nie zapomnij o crash padach lub gmolach

Tańszym i najczęściej stosowanym w przypadku motocykli miejskich (nakedów) czy sportowych rozwiązaniem są crash pady. Są to montowane do ramy lub podzespołów napędowych (silnika lub skrzyni biegów) elementy, które mają na celu jako pierwsze dotknąć asfaltu w razie wywrotki. Muszą one być tak dobrane, aby to na nich opierał się leżący motocykl. Wykonane są z tworzywa, które powoli się ściera w razie "szlifu", ale nawet po dłuższej jeździe bokiem po asfalcie zapewni, że delikatne elementy motocykla nie dotkną nawierzchni.