Jak wybrać pierwszy motocykl? Cena może zmylić

Zakup pierwszego motocykla to duże wydarzenie. Chyba każdy początkujący motocyklista ma swoją wymarzoną maszynę lub przynajmniej jej rodzaj. Najczęściej dochodzi do zakupu używanego egzemplarza, a przy tym można popełnić spory błąd. Wydanie całego budżetu na motocykl to bardzo zły pomysł.

Po zdaniu prawa jazdy na motocykl lub podjęciu decyzji o przesiadce z samochodu na jednoślad z silnikiem 125 cm3 przychodzi czas na kupienie pierwszego motocykla. Wybór jest ogromny, ale na ogół zawężają go dwa aspekty. Pierwszym jest preferencja co do jednośladu. Niektórzy szukają miejskiego nakeda, inni od lat zakochani się w stylu klasycznych cruiserów, nie brakuje też osób preferujących maszyny sportowe. Na pewno jest też sporo osób, które od początku ma bardzo konkretny cel i chcą kupić określony model.

Następnie trzeba wziąć pod uwagę drugą kwestię – posiadany budżet. W przypadku używanych motocykli nierzadko sytuacja wygląda tak, że wyciąga się oszczędności i patrzy, na jaką maszynę można sobie pozwolić za określoną sumę. Tu ławo popełnić błąd. Trzeba pamiętać, że mając np. odłożone 15 tys. zł, nie można szukać motocykla za 15 tys. zł.

Pamiętaj o stroju motocyklowym

Jazda na motocyklu znacząco różni się od przemieszczania się samochodem. Choć jest to oczywiste stwierdzenie, to wiąże się z nim kilka następstw. Oczywiście tym, co przede wszystkim odróżnia te dwa rodzaje pojazdów jest kwestia bezpieczeństwa i tego, jak jest ono zapewniane. W samochodzie są pasy, poduszki powietrzne, strefy zgniotu czy odpowiednie fotele. W przypadku motocykla sam pojazd co najwyżej może zapewnić systemy elektroniczne jak ABS. Cała reszta leży po stronie ubrania motocyklisty.

Jedynym obowiązkowym elementem stroju motocyklisty jest kask. Jednak jeśli ma się zamiar regularnie jeździć na motocyklu, to należy zadbać o swoje bezpieczeństwo i zakupić cały zestaw. Kurtka, spodnie, rękawice i buty (oraz wspomniany kask) to nawet przy oszczędnym wybieraniu tańszych opcji wydatek kilku tysięcy złotych. Co więcej – choć to jeszcze podniesie koszt, to warto od razu zakupić wyposażenie z wyższej półki. Zapewni ono wyższy poziom bezpieczeństwa, a do tego poprawi komfort.

Bardziej wytrzymały kask za ponad 2 tys. zł to też lepsza jego aerodynamika, wyciszenie i dodatkowe możliwości, jak np. szybka umożliwiająca montaż pin locku czy blenda przeciwsłoneczna. Wytrzymalsze rękawice ze specjalnymi elementami z kevlaru i odpornego na ścieranie tworzywa po mniejszej wywrotce nie przetrą się i będzie można z nich dalej korzystać, a przy większej zapewnią skuteczniejszą ochronę. Co więcej, jeśli są one przy tym cieńsze to zapewnią komfort podczas jazdy. Podobnie sytuacja wygląda z innymi elementami stroju. Jeśli ma się zamiar odbywać podróże w różnych warunkach atmosferycznych, to warto też zadbać o takie dodatki jak bielizna termoaktywna. To wszystko może jednak sporo kosztować.

W przyszłości można dokupywać czy wymieniać poszczególne części stroju, ale przed początkującym motocyklistą stoi kosztowny (nawet w podstawowej wersji) zakup całego zestawu. Dlatego szukając motocykla trzeba mieć na uwadze, że sporą część budżetu trzeba przeznaczyć na ubranie.

Po zakupie warto wykonać serwis

To zasada, która znana jest też z kupowania samochodu. Trzeba się liczyć z tym, że po nabyciu używanego pojazdu będzie trzeba od razu pojechać z nim do serwisu i ponieść dodatkowe koszty. Jeśli nie kupuje się jednośladu od znajomego, który niedawno zajął się wszystkimi kwestiami technicznymi, to trzeba pamiętać o kilku rzeczach.

Podstawą jest wymiana oleju (szczególnie, jeśli kupuje się motocykl na początku sezonu, to najpewniej poprzedni właściciel robił to przynajmniej rok wcześniej), warto też rozważyć wymianę płynu hamulcowego. Należy sprawdzić stan opon, gdyż zakup i wymiana ogumienia to spory koszt (bez problemu może on dojść nawet do tysiąca zł, jeśli kupuje się leszy model). Do tego dochodzą kwestie zużycia różnych elementów jak zawieszenia, łańcucha z zębatkami czy akumulatora.

Zakup motocykla to tylko część wydatków

Jak widać, w przypadku motocykla inne wydatki, które musi ponieść początkujący motocyklista, są spore (a porównując je do ceny samego używanego jednośladu stanowią ogromny procent całej kwoty). Należy to uwzględnić przed wyborem i zakupem motocykla, aby później nie zabrakło funduszy na bezpieczeństwo (strój) i pierwszy serwis (którego koszt można ocenić już przy oględzinach konkretnego egzemplarza).