ducati
Aleksander Ruciński
16 września 2025, 12:00

Ducati prezentuje nowe modele Diavel V4 RS i Multistrada V4 RS

Ducati wprowadza na rynek nowe modele Diavel V4 RS i Multistrada V4 RS, które łączą w sobie styl, wydajność i lekkość. Premiera odbyła się podczas GP San Marino i Rimini Riviera.

Nowe motocykle DucatiNowe motocykle DucatiŹródło: Materiały prasowe, fot: Ducati
Ducati zaprezentowało swoje najnowsze modele motocykli Diavel V4 RS i Multistrada V4 RS podczas GP San Marino i Rimini Riviera. Te wyjątkowe maszyny, wyposażone w silnik Desmosedici Stradale, wyróżniają się unikalnym designem i zaawansowanymi komponentami z tytanu i włókna węglowego.

Diavel V4 RS to najszybciej przyspieszający motocykl produkcyjny Ducati, osiągający 100 km/h w zaledwie 2,52 s. Dzięki 182-konnemu silnikowi Desmosedici Stradale i zaawansowanej elektronice, model ten oferuje niespotykane dotąd osiągi na drodze.

Multistrada V4 RS to z kolei najbardziej sportowy motocykl turystyczny Ducati, wyposażony w system Ducati Vehicle Observer, który poprawia precyzję i bezpieczeństwo jazdy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ducati Streetfighter V4 S - cena, informacje, dane techniczne, wideo

Oba modele charakteryzują się unikalnymi malowaniami i komponentami z włókna węglowego, co nie tylko podkreśla ich sportowy charakter, ale także zmniejsza wagę. Diavel V4 RS jest lżejszy o 3 kg, a Multistrada V4 RS o 2 kg w porównaniu do poprzednich wydań.

Ducati planuje rozpocząć dostawy Multistrady V4 RS w Europie w listopadzie 2025 r., a Diavela V4 RS w grudniu. Modele będą dostępne na całym świecie w kolejnych miesiącach. Oba motocykle objęte są czteroletnią gwarancją "4Ever Multistrada".

Nowe modele Ducati będą produkowane w limitowanej serii. Każdy motocykl będzie miał unikalny numer, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym dla kolekcjonerów i entuzjastów marki.

Źródło: Materiały prasowe
Ducati Diavel V4 RS
