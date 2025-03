Ducati Panigale V4 S jeszcze lżejsze i szybsze dzięki włóknu węglowemu

Ducati Panigale V4 S Carbon to przede wszystkim felgi wykonane z włókna węglowego. W porównaniu do już lekkich kutych obręczy modelu V4 S, ważą one mniej o dalsze 0,95 kg. A najważniejsze jest to, że mowa tu o masie nieresorowanej, więc ma to duży wpływ na prowadzenie się motocykla. Nowe felgi redukują moment bezwładności o 12 proc. z przodu i 19 proc. z tyłu, dzięki czemu Panigale staje się jeszcze zwinniejsze podczas zmiany kierunku jazdy.