Voge DS800 Rally: Nowy motocykl adventure już w Polsce
Voge wprowadza na polski rynek model DS800 Rally, który łączy komfort podróży z możliwościami terenowymi. Motocykl oferuje tryby jazdy road i sport, co czyni go wszechstronnym wyborem dla miłośników przygód.
Motocykl napędza dwucylindrowy silnik o pojemności 798 cm³, generujący 94 KM i 81 Nm momentu obrotowego. Za przeniesienie napędu odpowiada 6-biegowa skrzynią biegów. Dużą zaletą jest zbiornik paliwa o pojemności 24 litrów, który pozwala na przejechanie ponad 450 km bez konieczności tankowania.
Voge DS800 Rally wyróżnia się zaawansowanym zawieszeniem KYB z pełną regulacją oraz szprychowymi kołami 21/18” z oponami Pirelli Scorpion Rally STR. Prześwit wynoszący 220 mm oraz układ hamulcowy Nissin z ABS i kontrolą trakcji podkreślają jego terenowe możliwości.
Voge 800 RALLY | Prezentacja modelu
Na liście wyposażenia seryjnego znalazły się m.in. kolorowy ekran TFT z Bluetooth, system monitorujący ciśnienie w kołach (TPMS), podgrzewane manetki i kanapa, oświetlenie LED oraz podwójne gniazda USB. Dodatkowo, motocykl wyposażono w osłonę silnika, handbary i stalowe gmole.
Ciekawostką jest wbudowana kamera 1080p z rejestratorem jazdy, co wyróżnia Voge DS800 Rally na tle konkurencji. Motocykl został przetestowany w ekstremalnych warunkach, takich jak pustynia Gobi i tereny krasowe, co potwierdza jego wytrzymałość.
Ceny startują od 38 900 zł. Chętni mogą już składać zamówienia.