Test: Honda GB350S - prostota znów się sprawdziła

GB350S zdobyła już popularność w Azji i w końcu przyjeżdża do Europy. To pełnoprawny motocykl (chociaż można odnieść wrażenie, że jest stworzony dla niższych i drobniejszych osób), który po prostu wygląda dobrze i jest idealną bazą dla wszelkiej maści projektów cafe racerowych. Osobiście widziałbym ją z wydechem typu pea-shooter, ale to już kwestia preferencji. Wykonanie poszczególnych elementów nie wzbudza zastrzeżeń, przecież to Honda. Jedyny minus to brak regulacji klamek. Czy jednak można mówić o cięciu kosztów, jeśli GB350S ma centralną stopkę i sporo chromowanych elementów?