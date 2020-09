WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Jak wybrać kask motocyklowy? Warto zwrócić uwagę na szczegóły Kask to jedyny wymagany prawnie element ubioru motocyklisty. Nic dziwnego, to on chroni głowę, ale żeby robił to dobrze trzeba kupić odpowiedni. Często jest to pierwszy zakup początkujących motocyklistów i od razu należy wybrać odpowiedni. Zobacz, na co zwrócić uwagę, kupując kask motocyklowy. Kask jest najważniejszym elementem wyposażenia motocyklisty (Pixabay, Fot: HELMEnT) Podobnie jak w przypadku innych elementów stroju motocyklisty, kask ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w razie wypadku. Co więcej, jest on najważniejszy, gdyż nawet przy małej wywrotce można nieszczęśliwie uderzyć głową o asfalt. Dlatego warto zdecydować się na dobry kask, który zapewni bezpieczeństwo, ale też komfort. A w obu tych aspektach różnice potrafią być ogromne. Podstawowa zasada wyboru kasku jest prosta – dobry musi kosztować. I choć dla początkującego motocyklisty, który ledwo zebrał pieniądze na swoją pierwszą maszynę, zakup drogiego kasku i ubrań motocyklowych może być problemem, to warto go uwzględnić na początku planowania budżetu. Oszczędności mogą skończyć się źle. Kaski renomowanych firm zapewniają wytrzymalsze skorupy wykonane z droższych, ale dużo lepszych materiałów. Tak samo jest z wypełnieniem, które ma maksymalnie amortyzować uderzenie. Dodatkowo często mają one systemy, które w razie wypadku pozwolą ratownikom szybko i bezpiecznie zdjąć kask z głowy. Oznacza to, że sprawa wygląda prosto – kup najlepszy kask, na jaki możesz sobie pozwolić. Lepiej zaoszczędzić na pierwszym motocyklu czy zdecydować się na używane ciuchy, ale kask to podstawa, której nie należy bagatelizować. Wybierz odpowiedni rozmiar Częstym błędem początkujących motocyklistów jest zakup za dużego kasku. Po założeniu go na głowę powinien on dokładnie przylegać. Jeśli podczas poruszania głową kask przemieszcza się względem niej, to oznacza, że na pewno jest za duży. Zakładanie i zdejmowanie dobrze dobranego kasku jest nieco utrudnione (trzeba go wcisnąć na głowę), ale szybko się do tego przyzwyczaisz. Szczególnie w przypadku pierwszego kasku warto przymierzyć różne rozmiary w dobrym sklepie, gdzie sprzedawca pomoże ocenić, która wielkość jest odpowiednia. Ale zasada jest tu dość prosta – jeśli mierzysz dwa rozmiary, w które możesz wcisnąć głowę, to ten mniejszy będzie odpowiedni. Dodatkowo dość szybko wypełnienie dopasuje się do głowy. Część kasków ma też dodatkowe wkładki, które można wyjąć lub zmienić na mniejsze, które nie będą uciskać twarzy. Jaki rodzaj kasku wybrać? Dla wielu osób odpowiedź na to pytanie definiuje rodzaj motocykla, którym się poruszają. W końcu na cruiserach jeździ się w "orzeszkach", na skuterach w jetach, w teren wybiera się kask crossowy, a integralny to dopiero na sporta. Warto jednak drugi raz przemyśleć ten wybór. Może i małe "orzeszki" pasują do obrazu anarchistycznie nastawionego harleyowca, ale oferują one minimalną ochronę. Natomiast na drugim końcu skali znajdują się kaski integralne, czyli takie, w których skorupa zakrywająca całą głowę jest jednym elementem. Pixabay Kask typu jet (Pixabay) To właśnie takie konstrukcje są najwytrzymalsze i najbezpieczniejsze (gdy mowa o kaskach z tej samej półki). Dla wielu osób kaski szczękowe (z podnoszoną dolną przednią częścią) są wygodniejszą alternatywą i nie brakuje na rynku propozycji tego typu również od najbardziej renomowanych producentów. Popularne są one szczególnie wśród kierowców motocykli turystycznych. Jednak warto pamiętać, że to kaski integralne są najbezpieczniejsze i choć wielu kojarzą się tylko ze sportową jazdą, to są dobrym pomysłem w każdej sytuacji. Sprawdź certyfikat W przypadku renomowanych firm posiadanie odpowiedniego certyfikatu (w Europie jest to ECE R22.05) jest sprawą oczywistą, ale jeśli już decydujesz się na tańszy kask, to musisz się upewnić, że przeszedł on odpowiednie testy. Modele z najwyższej półki sprawdzane są również przez inne organizacje, przechodzą bardziej wymagające próby i mogą np. uzyskać certyfikat Snell wyróżniający najbezpieczniejsze kaski. Komfort też jest ważny Mówiąc o kaskach, porusza się głównie kwestię bezpieczeństwa. Droższe są wykonane z wytrzymalszych materiałów, lepiej ochronią w razie wypadku. I oczywiście jest to najważniejsze, ale najlepiej, jeśli nie będziecie w ogóle mieli okazji przekonać się o zaletach ochronnych kasku. Natomiast droższy i lepiej zaprojektowany kask to też większy komfort. I tu różnicę zauważysz od razu. A może ona być naprawdę duża. Komfort jazdy w kasku z wyższej półki jest nieporównywalny nawet do tego, jaki zapewniają średniej jakości konstrukcje dość znanych firm. Na czym polegają różnice? Pierwszą z nich jest aerodynamika. Lepsze kaski mają kształt, dzięki któremu przy wyższej prędkości zachowują stabilność i po prostu głowa nie lata na boki. Takie spoilery działają podobnie jak elementy aerodynamiczne w samochodach wyścigowych, które mają za zadanie zapewnić nie tylko docisk, ale też stabilność. Drugi element to wentylacja. Jeśli integralny kask ma być uniwersalny i służyć na co dzień, to dobrze, jeśli będzie zapewniała dobry dopływ i ujście powietrza. Wywietrzniki z przodu i z tyłu są tak projektowane, aby zapewnić maksymalny przewiew. Sporą różnicę podczas jazdy zapewni też odpowiednie wygłuszenie kasku. Różnice w hałasie wynikającym z wiatru czy pracy silnika mogą być bardzo duże i szczególnie w dłuższej trasie docenicie lepiej wyciszony kask. Pixabay Kask integralny z blendą (Pixabay) Dodatki, na które warto zwrócić uwagę Wybierając kask, warto postawić na taki, który będzie miał przydatne dodatkowe elementy. Kaski turystyczne (również integralne) mogą być wyposażone w blendę przeciwsłoneczną. Dzięki niej nie trzeba wymieniać szybki, aby słońce przestało oślepiać. Możliwość opuszczenia lub podniesienia blendy sprawdzi się przy zmiennej pogodzie czy w momencie, gdy wyjeżdżamy za dnia, a wracamy w nocy. Warto też mieć na uwadze to, że do lepszych modeli kasków oferowanych jest wiele rodzajów szybek – np. o różnym stopniu przyciemnienia. W takim przypadku łatwo też kupić ten element, gdy się np. mocno porysuje, gdyż zawsze jest dostępny w ofercie. Przydatne jest też, jeśli szybka ma zaczepy na pinlock, czyli dodatkowy nieparujący element montowany od jej wewnętrznej strony. Taki dodatek docenicie szczególnie podczas zimnych wilgotnych wieczorów, gdy parowanie szybek w kaskach integralnych jest sporym problemem. 