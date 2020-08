WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Motocyklowe trasy na weekend. Jest w czym wybierać Ostatnie wakacyjne weekendy to świetna okazja na motocyklową wycieczkę. Jak wiadomo, często nie liczy się cel, tylko sama podróż, dlatego warto wybrać odpowiednią trasę na wyjazd motocyklem. Oto kilka naszych propozycji, gdzie można pojechać. Pętle Bieszczadzkie Chyba każdemu w Polsce Bieszczady kojarzą się ze spokojem i odpoczynkiem. Nic zatem dziwnego, że jest to jedno z ciekawszych miejsc nawet na krótki, weekendowy wypad. Jeśli pojedziecie tam motocyklem, to nie możecie pominąć przejechania się tamtejszymi trasami. Najciekawszą z nich jest Wielka Pętla Bieszczadzka, dzięki której objeżdża się południowo-wschodni kraniec naszego kraju. Trasa ta prowadzi z Leska do Ustrzyk Dolnych, a następnie drogą numer 896 na południe aż do Ustrzyk Górnych. W ten sposób trafiamy do samego serca Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Kręte górskie drogi, ale przede wszystkim wspaniałe widoki czynią z tej trasy jedną z najciekawszych w całej Polsce. Ci, którzy mają więcej czasu, mogą też wybrać się na Małą Pętlę Bieszczadzką, która prowadzi wokół Jeziora Solińskiego. Droga Kaszubska Choć wielu motocyklistów czy kierowców samochodów powie, że najciekawsze drogi są w górach, to również na północy Polski można znaleźć atrakcyjne trasy. Bez wątpienia jedną z nich jest wijąca się między jeziorami Droga Kaszubska. Rozpoczyna się ona w Garczu i prowadzi przez 21 km na południe. Po drodze mija się między innymi Ostrzyce, a łącznie przejeżdża się obok sześciu jezior. Południowy fragment tej trasy prowadzi niedaleko Wieżycy, czyli najwyższego szczytu w województwie pomorskim. Będąc tam, warto też zajechać do Szymbarku, w którym znaleźć można wiele atrakcji turystycznych dla odwiedzających Kaszuby. Szlak Orlich Gniazd Między Częstochową a Krakowem znajduje się wiele zamków i ruin swoją historią sięgających czasów Kazimierza Wielkiego. Każdy z nich jest warty odwiedzenia, co oznacza, że trasa ta jest idealna na dwudniową wycieczkę. Wystarczy na nią dotrzeć, aby przekonać się, że jest jedną z najpopularniejszych wśród motocyklistów. Co chwila mija się kolejne jednoślady, a przy najciekawszych atrakcjach regionu można spotkać całe grupy na motocyklach. Oczywiście na Szlak Orlich Gniazd przyciągają nie tylko zabytki, ale też kręte i malownicze drogi, dzięki którym jazda tam to czysta przyjemność. Przy trasie nie ma problemu ze znalezieniem noclegu, ale można też wybrać się na wycieczkę tylko jej częścią. W województwie śląskim warto odwiedzić zamek w Ogrodzieńcu czy znajdujące się blisko siebie - Mirów i Bobolice. Natomiast po stronie województwa małopolskiego do największych atrakcji należą Ojcowski Park Krajobrazowy i zamek w Pieskowej Skale ze znajdującą się obok Maczugą Herkulesa. Kotlina Kłodzka W terenach górskich często wystarczy zjechać z głównej trasy, aby odkryć wyjątkowe drogi składające się z - wydawałoby się - nieskończonej liczby zakrętów. Jednym z najlepszych przykładów są trasy wokół Kotliny Kłodzkiej. Warto tam się wybrać motocyklem i pokonać całą pętlę. Od strony wschodniej szczególnie warta uwagi jest droga nr 390 ze Złotego Stoku do Lądka-Zdroju. Góry, lasy i zakręty – to zestaw, który wywoła uśmiech pod każdym kaskiem. Później, kierując się na zachód, można odwiedzić Kudowę-Zdrój i jej liczne atrakcje turystyczne, a następnie po prostu trzeba ruszyć na północ prowadzącą przez Góry Stołowe drogą nr 387. Zakręt za zakrętem i piękne krajobrazy czynią z tego odcinka jedną z najciekawszych tras motocyklowych w Polsce. Droga nr 58 na Mazurach Popularnym regionem na krótsze i dłuższe wyjazdy wakacyjne są oczywiście Mazury. Tam również nie brakuje urokliwych tras, które sprawdzą się podczas wycieczki na motocyklu. Można wybrać się na przejażdżkę którąś z bocznych dróg, ale warta uwagi jest też jedna z głównych tras, która prowadzi z Olsztynka na wschód. Krętą drogą nr 58 przez lasy dociera się do Szczytna, a dalej można dojechać do Pisza. Okolice Wisły Piękne i kręte górskie trasy motocyklowe znaleźć można też w okolicy Wisły. Warto dotrzeć do Szczyrku i stamtąd pojechać drogą nr 942. Prowadzi ona licznymi leśnymi serpentynami przez teren Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Gdy dotrzemy już do Wisły, można się tam zatrzymać na posiłek i zobaczyć atrakcje tej miejscowości. To jednak nie koniec. Warto skręcić też na południe, na drogę nr 941, która wiedzie licznymi górskimi zakrętami zapewniającymi frajdę z jazdy każdemu. Przy okazji można dotrzeć do znajdującego się już niedaleko punktu, w którym spotykają się granice Polski, Czech i Słowacji.