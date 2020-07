Uprawnienia na motocykl lub skuter. Czym można jeździć "na dowód" lub kat. B?

Polskie przepisy przewidują aż cztery kategorie prawa jazdy dla motocyklistów : AM, A2, A1 oraz A. Jednocześnie dopuszczają dwie grupy osób, które mogą jeździć na motocyklach bez konieczności zdobywania dodatkowych uprawnień. Takie osoby nie wsiądą na duże maszyny, ale jeśli ktoś szuka sposobu na wygodne i tanie poruszanie się np. po mieście, może być to strzał w dziesiątkę.

Na prawo jazdy kat. B

Pierwszą z tych grup są kierowcy aut osobowych, którzy mają prawo jazdy od przynajmniej trzech lat . Reguluje to Art. 6 Ust. 3 Pkt. 4 Ustawy o kierujących pojazdami. Czytamy tam, że kierowca z odpowiednim stażem może kierować na terytorium Polski:

motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

W praktyce oznacza to, że mając kat. B, można jeździć wieloma małymi motocyklami oraz większymi (choć nie największymi) skuterami. Importerzy często wyraźnie zaznaczają, które modele spełniają wyżej wymienione wymagania , tak by ułatwić kierowcom zakup odpowiedniego pojazdu.

Od końca 2018 roku kierowcy mogą też wsiadać na motocykle trójkołowe bez konieczności wyrabiania dodatkowych uprawnień. Co ciekawe, tutaj nie ma ograniczeń dotyczących mocy pojazdów.

"Na dowód"

Drugą kategorią są osoby, które urodziły się przed 19 stycznia 2013 roku. Automatycznie zdobyły one uprawnienia do poruszania się motorowerami wraz z ukończeniem 18 lat. Aby sprawdzić, czym mogą jeździć, należy spojrzeć do Ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt. 46, w której czytamy: