Wystarczy prawo jazdy kat. B - propozycje motocykli do 125 cm3

Polskie prawo zezwala posiadaczom prawa jazdy kat. B także na prowadzenie jednośladów. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Oznacza to przede wszystkim, że motocykl niewymagający posiadania kat. A nie może być zbyt mocny, a co za tym idzie - przesadnie szybki. Taka maszyna musi spełniać określone kryteria: pojemność silnika nie powinna przekraczać 125 cm3, a jego moc może wynosić maksymalnie 15 KM, a wszystko to przy zachowaniu stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającego 0,1 kW na kg. Wbrew pozorom takich maszyn jest całkiem sporo. Postanowiliśmy przyjrzeć się najciekawszym z nich.