Nowe uprawnienia dla kierowców jeszcze przed świętami. Poprowadzą nowy typ pojazdów

Ustawa pozwalająca kierowcom z odpowiednim stażem prowadzić trójkołowce została opublikowana w dzienniku ustaw. To oznacza, że posiadacze kat. B zasiądą na tych pojazdach jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

W ustawie o kierujących pojazdami pojawiła się znacząca nowość. Jak twierdzą przepisy, posiadacze prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, mogą prowadzić nie tylko motocykle o pojemności maksymalnie 125 cm3, ale i egzotyczne trójkołowce. To ukłon w stronę osób, które mogą korzystać z takich pojazdów, lecz nie mogły uzyskać uprawnień na tradycyjną, motocyklową kategorię A. Za zmiany odpowiedzialny jest poseł Paweł Szramka.

Ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw, co oznacza, że przepisy zaczną obowiązywać przed świętami Bożego Narodzenia. Choć nie jest to najlepszy okres na poruszanie się na trójkołowcu, z pewnością cieszą się importerzy takich pojazdów, którzy liczą na udany początek roku.

Gdy w połowie 2015 roku zostały wprowadzone przepisy pozwalające na podróżowanie kierowcom z minimum 3-letnim stażem motocyklem z silnikiem 125 cm, wiele osób miało wątpliwości co do bezpieczeństwa takiego rozwiązania. Jak się okazało, rynek małych motocykli przeżył prawdziwy boom – wzrost sprzedaży jednośladów wyniósł aż 142,5 proc. w pierwszym roku co oznaczało, że sprzedano wówczas aż 17 tys. małych motocykli. Wypadki spowodowane przez poruszających się takimi pojazdami wyniosły zaledwie 0,6 proc. wszystkich zdarzeń drogowych.