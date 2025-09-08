Pierwsza jazda: Suzuki GSX-8T i GSX-8TT - takich motocykli chcemy

Przejdźmy do najważniejszego. Do tego, co się zmieniło i co ma przyciągnąć motocyklistów do nowych modeli Suzuki. Czyli do wyglądu. Tutaj na szczęście zmiany są więcej niż kosmetyczne. Oczywiście elementy konstrukcyjne i napędowe pozostały bez zmian, jednak niemal wszystko pozostałe wymieniono. W GSX-8T mamy więc podobnie wyprofilowane, ale jednak inaczej wyglądające siedzisko. Kluczową zmianą jest inny kształt zbiornika paliwa. Jak wspomniałem, jest on większy, co jest miłym efektem ubocznym, ale przede wszystkim wygląda bardziej retro. Jeszcze bardziej oldschoolowo prezentuje się okrągłe przednie światło. Niech was jednak nie zmyli ten kształt - od strony technicznej jest nowocześnie - całość działa świetnie i nawet doświetla zakręty podczas ich pokonywania.