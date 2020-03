Prawo jazdy na motocykl: wymagania na kategorię A

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii A jest osiągnięcie wieku 24 lat lub 20 lat. Drugi przypadek jest możliwy do zrealizowania, jeżeli kandydat od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 – ukończył szkolenie oraz zdał egzamin państwowy. W innym przypadku obowiązuje pierwszy podany wiek – 24 lata.

Prawo jazdy kat. A - jaka jest procedura?

Procedurę uzyskania prawa jazdy należy rozpocząć od skompletowania niezbędnych dokumentów. Pierwszym z nich jest PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę – wniosek, który należy pobrać, wydrukować i wypełnić. Poza formularzem niezbędne jest zdjęcie paszportowe (35mm x 45mm) oraz badanie lekarskie – lekarz orzecznik zweryfikuje wzrok i słuch oraz ogólny stan zdrowia i wyda orzeczenie upoważniające do przystąpienia do kursu na prawo jazdy.

Po skomplementowaniu dokumentów należy zgłosić się do Urzędu Miasta, Dzielnicy, Starostwa Powiatu, aby otrzymać numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).

Po załatwieniu spraw urzędowych można zgłosić się do wybranej szkoły nauki jazdy i zapisać na kurs. Trwa on 50 godzin zegarowych (30 godz. teorii i 20 godz. praktyki).

Kurs na egzamin na kat. A

Kurs teoretyczny trwa przeważnie do 4 tygodni i kończy się egzaminem wewnętrznym. Dopiero po jego ukończeniu można rozpocząć część praktyczną. Na początku kursant musi sobie poradzić z jazdą na placu manewrowym. Dopiero później wyruszy na naukę w ruchu drogowym. Kurs praktyczny również kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do zapisu na egzamin państwowy w Wojewódzkim bądź Powiatowym Ośrodku Ruchu Drogowego.

Ile kosztuje egzamin na kat. A?

Egzamin teoretyczny kosztuje 30 zł. Składa się z 20 pytań (odpowiedzi: Tak/Nie) i dodatkowych 12 pytań (odpowiedzi A, B, C). Czas na udzielenie wszystkich odpowiedzi wynosi 25 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 74, ale do zdania wystarczy 68.