Prawo jazdy kategorii A2 – czym można jeździć i jakie są wymagania?

Prawo jazdy kategorii A2 to wstęp do świata prawdziwych, "mocniejszych" motocykli. Tę przygodę można już zacząć w wieku 18 lat, ale za nim do tego dojdzie, trzeba spełnić kilka warunków. Są też ograniczenia w wyborze motocykla, głównie wynikające z jego mocy.

W myśl przepisów kodeksu ruchu drogowego kategoria prawa jazdy "A2" uprawnia do kierowania *motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,5 KM) *i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Trzeba jednak zaznaczyć – co zresztą jest zapisane w kodeksie – że stosunek ten nie może powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Nie tylko dwa kółka

Kategoria A2 daje również prawo do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20 KM) oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerami). Dodatkowo kategoria A2 uprawnia do kierowania lekkimi czterokołowcami (masa do 350 kg). Wiek wymagany do uzyskania tej kategorii to 18 lat, choć na kurs można zapisać się już trzy miesiące wcześniej (trzy miesiące przed datą urodzin).

Jakie są wymagania?

Zdobycie prawa jazdy kategorii A2 (koszt egzaminu – 210 zł) wraz z uzyskaniem pełnoletności jest przyszłościowym rozwiązaniem dla kogoś, kto w krótkim czasie chce przesiąść się na mocniejsze motocykle.

W świetle obecnie panujących przepisów, aby móc korzystać z motocykli o dowolnych parametrach, należy mieć ukończone 24 lata. To właśnie tyle trzeba mieć na metryce, aby przystąpić do egzaminu na kategorię A, uprawniającą do kierowania motocyklami niezależnie od ich masy, objętości skokowej silnika i mocy.