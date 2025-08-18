Trwa ładowanie...
WP Moto
motogp
harley davidsonbagger
Szymon Jasina
Dzisiaj, 18 sierpnia 2025, 14:01

Baggery na MotoGP. Amerykańskie wyścigi stają się globalne

Wyścigi baggerów to na pierwszy rzut oka absurdalny sport. Coś, co mogło powstać tylko w USA. Tak amerykański, że trudno sobie wyobrazić jego globalizację. A jednak. Już w 2026 kibice nie tylko w USA, ale też w Europie będą mogli oglądać Globalne Mistrzostwa Baggerów.

Harley-Davidson Bagger World CupHarley-Davidson Bagger World CupŹródło: Harley-Davidson
Baggery to motocykle, które mogą się kojarzyć ze stylowym toczeniem się po amerykańskich aglomeracjach albo relaksującymi podróżami po autostradach lub niekończących się prostych drogach przecinających krajobraz Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że trudno wymyślić bardziej niesportowe jednoślady. Amerykanom jednak to nie przeszkadza. Ścigać się można na wszystkim i w USA wymyślili całą serię, w której zawodnicy rywalizują właśnie na baggerach.

Oczywiście nie są to maszyny prosto z fabryki, a nich wyścigowe możliwości wykraczają zdecydowanie poza to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w kontekście baggerów. Pomysł tak absurdalny, że po prostu musiał zadziałać. Wygląda to na czyste szaleństwo, ale w efekcie kibice otrzymali widowiskowe ściganie. Teraz wyścigowe baggery ruszają w świat, a dokładniej do Europy. I to w wyjątkowym stylu. Mistrzostwa Harley-Davidson Bagger World Cup będą od 2026 r. serią towarzyszącą MotoGP.

Harley-Davidson Bagger World Cup Harley-Davidson
Harley-Davidson Bagger World CupŹródło: Harley-Davidson

Jak można się domyślić po nazwie - wszystkie maszyny będzie dostarczał Harley-Davidson. Maszyny będą radykalnie przebudowane, aby sprostać wymaganiom torowego ścigania na słynnych światowych obiektach.

Mazda CX-60 - test napędu i-ACTIV AWD

Seria Bagger World Cup pojawi się przy okazji części rund Mistrzostw Świata MotoGP. Na starcie będzie to wyścig w USA, a następnie pięć torów w Europie. Oto kalendarz światowych mistrzostw baggerów w 2026 r.:

  • Circuit of the Americas (USA): 27-29 marca,
  • Mugello (Wlochy): 29-31 maja,
  • Assen (Niderlandy): 26-28 czerwca,
  • Silverstone (Wielka Brytania): 7-9 sierpnia,
  • Aragon (Hiszpania): 28-30 sierpnia,
  • Red Bull Ring (Austria): 18-20 września.
Widowiskowe zawody na pewno będą ciekawym dodatkiem do tych sześciu weekendów wyścigowych MotoGP.

