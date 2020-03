Przegląd skuterów elektrycznych na polskim rynku (2020)

Skutery elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach, m.in. dzięki platformom tzw. sharingowym. Ten, kto chce mieć taki modny jednoślad na własność, ma w czym wybierać, szczególnie jak popatrzy się w oferty polskich i chińskich producentów.

Skuter elektryczny może być interesującą alternatywą dla odmiany spalinowej. Zużywa ok. 2,5 kWh energii na 100 km, podczas gdy konwencjonalny potrzebuje na tym dystansie ok. 3 l benzyny. W praktyce koszt pokonania wspomnianego dystansu, wersji akumulatorowej wynosi 2 zł (ładując go z domowego gniazdka), a benzynowej ok. 15 zł.

Jeśli kilkukrotna różnica w kosztach kogoś nie przekonuje, to być może przekonującym jest fakt, że skutery elektryczne są zeroemisyjne w miejscu eksploatacji. Poza tym są ciche, bezobsługowe, a ich maksymalna moc pojawia się od najniższych obrotów. Rzecz jasna nie są to produkty bez wad. Można do nich zaliczyć choćby cenę i zasięg, który najczęściej jest kilkudziesięciokilometrowy, ale przy łatwym dostępie do ładowarek nie powinno to stanowić większego problemu.

Zalety elektrycznych skuterów doceniają przede wszystkich mieszkańcy dużych miast. Pod ich kątem coraz więcej marek wypuszcza kolejne modele, które są nieporównywalnie tańsze w zakupie i eksploatacji, niż nowe samochody, a do tego łatwiej się nimi poruszać po zatłoczonych ulicach.

Co jest dostępne na rynku? Chętni na zakup elektrycznych skuterów nie powinni narzekać. Rynkowa oferta, choć nie tak bogata jak wersji spalinowych, obejmuje kilkadziesiąt modeli, kilkunastu producentów, w rozpiętości cenowej od 4 do kilkunastu tys. zł. Popularne na rynku są m.in. modele rodzimych firm: Barton, Romet czy Zipp, czy marek globalnych, tj. NIU, ale największa oferta, szczególnie na internetowych platformach sprzedażowych, dotyczy produktów chińskich.

W przedziale cenowym od 4000 do 5000 zł znajdziemy szereg dwuosobowych modeli o zbliżonych parametrach technicznych – 1500/1800- watowy bezszczotkowy silnik, bateria o pojemności 20Ah, 12–14 calowe koła i zasięg od 45 do 60 km. Przykładowe modele z tego segmentu to: Barton Energy, Eagle Gel czy Hawk Gel.

Dokładając 1000 zł można stać się posiadaczem skutera z silnikiem o mocy 2,2 kW i stylistyce przypominającej mocne, drogowe wersje spalinowe – np. Blade M.

W cenie do 8000 zł rynek oferuje m.in. stylizowane na kultowych skuterach Vespy i Piaggio chińskie: Grace i Havana lub polskie Zipp Volteno Lux utrzymane w stylu "new-retro" – z mocniejszym silnikiem 3 kW i baterią 28Ah o żywotności ładowania do 1000 cykli. W tym przedziale cenowym skutery mogą mieć tempomat, gniazdo USB, a nawet bieg wsteczny. Takie wyposażenie jest też w modelach do 10 tys. zł. Skutery w tej cenie mają również pojemniejsze baterie renomowanych, światowych producentów.

Dla osób, które cenią sobie przywiązanie do marki i nie zwracają przy tym uwagi na koszty, na rynku jest dostępna Vespa Elettrica z kinetycznym systemem odzyskiwania energii – KERS, silnikiem o mocy 3,5 kW i zasięgiem 100 km. Cena? Od 25 000 zł.