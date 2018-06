Najtańsze motocykle i skutery 125 cm3 na rynku. Pięć modeli poniżej 7 tys. zł

Zanim przejdziemy do ofert pojazdów, warto przypomnieć, że zanim zrobimy pierwsze kilometry na kanapie swojego błyszczącego jednośladu, trzeba skierować swoje kroki do sklepu z kaskami i ochraniaczami. Homologowane ochraniacze nie należą do tanich, a podstawowy zestaw składający się z kasku, kurtki, spodni, butów i rękawic można skompletować już za mniej niż 3 tys. zł. To połowa budżetu potrzebnego do zakupu jednośladu, dlatego w przypadku skuterów i motocykli cena również ma znaczenie.