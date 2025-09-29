Trwa ładowanie...
Dzisiaj, 29 września 2025, 08:51

Kawasaki Z1100 na 2026 r. Jeszcze więcej emocji

Kawasaki zapowiada premierę Z1100 i Z1100 SE na 2026 r. Nowe modele łączą agresywny design Sugomi z zaawansowaną elektroniką i mocnym silnikiem.

Kawasaki Z1100 2026
Nowa Kawasaki Z1100 to propozycja dla fanów dynamicznej jazdy i nowoczesnych rozwiązań. Model wyróżnia się ostrą linią nadwozia, LED-owymi reflektorami oraz nową osłoną pod silnikiem z charakterystycznymi płetwami. Wszystko to podkreśla styl Sugomi, znany z wcześniejszych generacji Z Supernaked.

Z1100 i Z1100 SE korzystają z aluminiowej ramy typu twin-tube, widelca SFF-BP oraz tylnego zawieszenia z poziomym łącznikiem. Wersja SE otrzymała hamulce Brembo z radialnymi zaciskami i stalowymi przewodami, a także amortyzator Öhlins S46 z regulacją napięcia wstępnego.

Oba modele wyposażono w 5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT z nawigacją i łącznością ze smartfonem. System Rideology the App Motorcycle umożliwia obsługę głosową i dostęp do wielu funkcji motocykla. To rozwiązanie zwiększa komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Motocyklista przekroczył prędkość o 71 km/h i uciekał przed policją

Kawasaki Z1100 oferuje elektroniczne przepustnice, tempomat, dwukierunkowy quickshifter KQS oraz szereg systemów wspomagających, takich jak kontrola trakcji KTRC, zintegrowane hamowanie KIBS i tryby jazdy (Sport, Road, Rain, Rider). IMU z 6 stopniami ustawień wspiera zarządzanie zakrętami i stabilność.

Sercem motocykla jest czterocylindrowy silnik o pojemności 1 099 cm3 i mocy 136 KM. Zwiększony skok tłoka i zoptymalizowane przełożenia przekładają się na lepszą reakcję w średnim zakresie obrotów oraz wyższą efektywność paliwową. Zmieniono także profil wałków rozrządu i tłoki.

Kawasaki Z1100 2026
Kawasaki Z1100 2026Źródło: materiały prasowe, fot: Kawasaki

Nowa ergonomia obejmuje szerszą o 22 mm i wysuniętą do przodu o 13 mm kierownicę. Dzięki temu prowadzenie jest bardziej precyzyjne, a motocykl lepiej reaguje na ruchy kierowcy w każdym zakresie prędkości. Z1100 i Z1100 SE mają kontynuować legendę serii Z, oferując połączenie emocji i zaawansowanych technologii.

Ceny odświeżonego Kawasaki nie są jeszcze znane, lecz zgodnie z polityką Kawasaki, nowa odsłona nie powinna być znacząco droższa od dotychczasowej generacji. Szczegóły powinniśmy poznać niebawem.

