Kawasaki Z1100 na 2026 r. Jeszcze więcej emocji
Kawasaki zapowiada premierę Z1100 i Z1100 SE na 2026 r. Nowe modele łączą agresywny design Sugomi z zaawansowaną elektroniką i mocnym silnikiem.
Nowa Kawasaki Z1100 to propozycja dla fanów dynamicznej jazdy i nowoczesnych rozwiązań. Model wyróżnia się ostrą linią nadwozia, LED-owymi reflektorami oraz nową osłoną pod silnikiem z charakterystycznymi płetwami. Wszystko to podkreśla styl Sugomi, znany z wcześniejszych generacji Z Supernaked.
Z1100 i Z1100 SE korzystają z aluminiowej ramy typu twin-tube, widelca SFF-BP oraz tylnego zawieszenia z poziomym łącznikiem. Wersja SE otrzymała hamulce Brembo z radialnymi zaciskami i stalowymi przewodami, a także amortyzator Öhlins S46 z regulacją napięcia wstępnego.
Oba modele wyposażono w 5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT z nawigacją i łącznością ze smartfonem. System Rideology the App Motorcycle umożliwia obsługę głosową i dostęp do wielu funkcji motocykla. To rozwiązanie zwiększa komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.
Motocyklista przekroczył prędkość o 71 km/h i uciekał przed policją
Kawasaki Z1100 oferuje elektroniczne przepustnice, tempomat, dwukierunkowy quickshifter KQS oraz szereg systemów wspomagających, takich jak kontrola trakcji KTRC, zintegrowane hamowanie KIBS i tryby jazdy (Sport, Road, Rain, Rider). IMU z 6 stopniami ustawień wspiera zarządzanie zakrętami i stabilność.
Sercem motocykla jest czterocylindrowy silnik o pojemności 1 099 cm3 i mocy 136 KM. Zwiększony skok tłoka i zoptymalizowane przełożenia przekładają się na lepszą reakcję w średnim zakresie obrotów oraz wyższą efektywność paliwową. Zmieniono także profil wałków rozrządu i tłoki.
Nowa ergonomia obejmuje szerszą o 22 mm i wysuniętą do przodu o 13 mm kierownicę. Dzięki temu prowadzenie jest bardziej precyzyjne, a motocykl lepiej reaguje na ruchy kierowcy w każdym zakresie prędkości. Z1100 i Z1100 SE mają kontynuować legendę serii Z, oferując połączenie emocji i zaawansowanych technologii.
Ceny odświeżonego Kawasaki nie są jeszcze znane, lecz zgodnie z polityką Kawasaki, nowa odsłona nie powinna być znacząco droższa od dotychczasowej generacji. Szczegóły powinniśmy poznać niebawem.