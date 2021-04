Jak dobrać motocykl do wzrostu? Jednoślady dla niskich i wysokich

Przy zakupie pierwszego motocykla szczególnie ważne jest dobranie maszyny odpowiedniej do swojego wzrostu. Początkujący na zbyt dużym jednośladzie będzie czuł się niekomfortowo i niepewnie, co może doprowadzić do przewrócenia się, a nawet wypadku.

Motocykle mocno różnią się stylem i zastosowaniem. Często już od samego początku motocykliści wiedzą, czy chcą jeździć maszynami sportowymi, turystycznymi czy może dużymi cruiserami. Jednak na drodze może stanąć wielkość jednośladu i związane z tym problemy z jazdą na nim. Często można usłyszeć wątpliwości początkujących motocyklistów, czy będą w stanie poradzić sobie z daną maszyną. Warto wtedy pamiętać, że ważniejsza od ciężaru i siły kierowcy jest wysokość siedzenia i wzrost motocyklisty.

Niezależnie od tego, czy zrobiło się właśnie prawo jazdy kategorii A i można przebierać w całym motocyklowym świecie, czy planuje się jazdę maszyną z silnikiem 125 cm3 z kategorią B w kieszeni, można zdecydować się na zupełnie różne jednoślady. Dobrze przy tym wybrać taki, który będzie odpowiadał warunkom fizycznym kierującego.

Najlepsze motocykle dla początkujących

Jeśli nie ma się upatrzonego konkretnego typu jednośladu, na którym chce się jeździć, to jednym z najlepszych wyborów dla początkujących będą maszyny miejskie. Wszelkiej maści nakedy, zarówno najtańsze "125-tki", jak i 100-konne czy mocniejsze jednoślady, to motocykle zwrotne i łatwe w prowadzeniu. Do tego najczęściej nie mają przesadnie wysoko umieszczonego siedziska, dzięki czemu będą odpowiednie dla większości osób. Tylko najwyżsi i najniżsi mogą mieć problemy.

Wysokość siedzenia ważniejsza od masy

Często słyszy się, jak ktoś mówi, że nie poradziłby sobie np. z dużym cruiserem, bo przecież taka maszyna waży nawet 300 kg. I choć faktycznie trochę siły się przydaje, to wbrew pozorom są to motocykle odpowiednie też dla niższych osób. Co więcej, cruisery należą do najbardziej uniwersalnych jednośladów jeśli chodzi o wzrost kierowcy.

Dzieje się tak dlatego, że kluczową kwestią jest wysokość siedziska i możliwość pewnego postawienia stóp na podłożu po zatrzymaniu. Jeśli obie zapewniają solidne podparcie, to łatwo można poradzić sobie nawet z dużą maszyną, jednak gdy do podłoża sięga się tylko palcami, to parkingowe manewrowanie nawet lżejszym motocyklem może zakończyć się wywróceniem się. Dlatego warto pamiętać o kluczowej zasadzie – jeśli jesteś w stanie postawić pewnie stopy, to poradzisz sobie z motocyklem.

Jakie motocykle dla niskich, a jakie dla wysokich?

Jaki zatem typ motocykli będzie odpowiedni dla niskich osób? Właśnie wspomniane cruisery, choć w ich przypadku trzeba pamiętać o większej masie. Często siedzenia w takich maszynach znajdują się na wysokości nawet mniejszej niż 700 mm. Dobrą propozycją są też miejskie nakedy, gdzie można spodziewać się poziomu 800 mm, ale też mniejszego.

Zaskoczeniem natomiast mogą się okazać motocykle sportowe. W ich przypadku często siedzi się nieco wyżej niż na "golasach". Z drugiej strony pozycja na motocyklu oznacza, że najwyżsi też będą narzekać. Po przeciwnej stronie są cruisery, które mimo niskiego siedzenia zapewniają wygodną pozycję też wyższym motocyklistom.

Kolejnym typem jednośladów, w przypadku których wzrost jest ważny, są turystyki typu adventure. W ich przypadku siedzi się wysoko i nawet osoby o przeciętnym wzroście mogą mieć problem z pewnym manewrowaniem, dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie takiego motocykla warto najpierw sprawdzić, czy nie będzie on za wysoki.