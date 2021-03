Motocykle 125 cm3 dla wysokiej osoby. Jest w czym wybierać

Masz ponad 180 cm wzrostu? A może 190 cm lub okrągłe 2 m? Boisz się, że na motocyklu 125 cm3 będziesz wyglądać dziwnie, a do tego, będzie ci niewygodnie? Na szczęście są takie modele "125-tek", które będą odpowiednie dla wyższych osób. Wybór jest spory.

Motocykle z silnikami 125 cm3 w ostatnich latach cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Dotyczy to zarówno nowych jednośladów, jak i tych z drugiej ręki. Jest to sposób, aby zacząć jeździć motocyklem bez potrzeby wyrabiania prawa jazdy kategorii A – wystarczy od przynajmniej trzech lat posiadać uprawnienia kategorii B. Dla wielu jest sposób na wygodnie przemieszczanie się po mieście, alternatywę dla samochodu, ale też na pewno nie brakuje takich, dla których jest to zapoznanie z jednośladami przed ostateczną decyzją, czy przesiąść się w przyszłości na większe i mocniejsze maszyny.

No właśnie. Motocykle 125 cm3 oprócz mocy wynoszącej maksymalnie 15 KM, mają też jeszcze jedną cechę – często nie są zbyt duże. Najprostsze modele najczęściej mają wąskie koła i niewielkie gabaryty. Oczywiście mała masa pomaga w podczas jazdy, poprawia osiągi, umożliwia bardziej zwinną jazdę. Do tego niewielkie wymiary też wiążą się z łatwiejszym przeciskaniem się w korkach między samochodami. Jednak mały rozmiar jest problemem dla wysokich motocyklistów. Z jednej strony mogą oni po prostu dziwnie, nieproporcjonalnie wyglądać na takich maszynach, ale jest też dużo ważniejsza kwestia – na zbyt małym motocyklu niewygodnie się jeździ. Dlatego wysokie osoby powinny mieć to na uwadze wybierając maszynę dla siebie. Nie należy się jednak zniechęcać, gdyż na rynku jest sporo motocykli z silnikami 125 cm3 dla wysokich osób.

Cruisery

Cruisery z silnikami 125 cm3 to wyjątkowe modele z kilku powodów. Przede wszystkim wyglądają one dużo poważniej niż większość motocykli na kategorię B. Często są to maszyny, które dostępne są z silnikami różnej wielkości, a "125-tka" to po prostu najsłabsza wersja. Jednak zarazem swoimi gabarytami i prezencją nie różnią się prawie w ogóle od odmian np. z jednostką 500 cm3, czy nawet większą. Do tego nie brakuje modeli, które mają dwucylindrowe silniki 125 cm3, a to już w pełni powoduje, że na pierwszy rzut oka trudno zgadnąć, że ma się do czynienia ze "125-tką".

Zatem nawet większe osoby nie będą na takich cruiserach wyglądały, jakby siedziały na miniaturowym motocyklu. Jednak maszyny tego typu mają jeszcze jedną zaletę – sprawdzą się niezależnie od wzrostu motocyklisty. Z jednej strony siedzenia w cruiserach znajdują się bardzo nisko (często poniżej 700 mm), a to oznacza, że jest po zatrzymaniu się nie będą na nich miały problemów niższe osoby. Z drugiej strony spore rozmiary i pozycja z nogami do przodu umożliwiają też wygodną jazdę wysokim motocyklistom.

Wikimedia Commons Kawasaki Eliminator 125 Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Museo8bits

Szukając cruisera z silnikiem 125 cm3 najciekawsze modele znaleźć można na rynku wtórnym. Wśród używanych maszyn warto wymienić Hondę Shadow VT125C. Była to stworzona na europejski rynek wersja kultowego japońskiego cruisera. Wyróżniał ją napęd przenoszony za pomocą łańcucha zamiast wału, ale dzięki dwucylindrowemu widlastemu silnikowi motocykl ten swoim wyglądem i style nie odbiega od mocniejszych wersji. Za taką prezencję trzeba jednak zapłacić i motocykl ten kosztuje 10-18 tys. zł. Bezpośrednim konkurentem jest też dwucylindrowa Yamaha DragStar 125, która też jest sporym motocyklem, ale też dość drogim jak na używaną "125-tkę".

Na rynku są jednak też tańsze cruisery z silnikami 125 cm3. Co prawda nie mają widlastych jednostek napędowych i często prezentują się trochę skromniej, ale ich ceny są zauważalnie niższe. Wśród tych motocykli warto wymienić modele jak Suzuki Marauder 125 i Kawasaki Eliminator 125. Ciekawą propozycją jest też tańsza od DragStara 125 Yamaha VIrago XV125, ale również ma widlasty silnik. Natomiast Honda produkowała model CA 125 Rebel z rzędowym dwucylindrowcem.

Osoby szukające tanich nowych cruiserów z silnikami 125 cm3 mogą skierować się do Junaka, który ma w swojej ofercie kilka tego rodzaju motocykli jak nowocześniej wyglądający M15 czy bardziej klasyczny M16.

Motocykle turystyczne

Motocykle turystyczne, szczególnie te typu adventure, to wysokie maszyny, który z powodu stawianych przed nimi zadań nawet z silnikami 125 cm3 muszą być dość wysokie. To czyni je też ciekawą propozycją dla wyższych motocyklistów z kategorią B. W tej klasie niekwestionowanym klasykiem gatunku jest Honda XL125V Varadero. To sporej wielkości maszyna ze sporymi owiewkami i szybą, po której trudno poznać, że to "125-tka". Napędzana jest dwucylindrowym widlastym silnikiem o maksymalnej mocy 15 KM i maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm. Co więcej, nie jest to tylko motocykl na pokaz, czy po prostu jednoślad na kategorię B dla wysokiej osoby. Varadero w wersji 125 ma jeden z największych w tej klasie zbiorników paliwa mieszczący 17,5 l, co zapewnia spory zasięg w trasie.

Wikimedia Commons Honda XL125V Varadero Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Rwh86

Jeszcze mniej szosowy wygląd motocykla adventure oferuje natomiast Derbi Terra 125 Adventure. Jest to kolejny przykład na to, że również posiadając jedynie prawo jazdy kategorii B można wybrać się w dłuższą podróż na jednośladzie.

Maksiskutery

Na rynku skuterów oczywiście nie brakuje "125-tek", ale wiele z nich to małe jednoślady, na których wyższe osoby będą trzymały kolana pod brodą, albo będą je obijały o kierownicę. Jednak silniki 125 cm3 to też najmniejsze montowane do maksiskuterów. Są to zdecydowanie większe maszyny, które zapewniają wygodniejszą pozycję siedzącą, a przy tym zdecydowanie większe schowki pod kanapą (mieszczące dwa kaski). Wśród nich można wymienić modele takie jak Kymco X-Town, Kymco Downtown, Suzuki Burgman 125, Yamaha XMax 125 czy Yamaha NMax 125.