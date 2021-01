Yamaha DragStar – japoński cruiser w klasycznym stylu

Japońskie marki przez lata produkowały cruisery w różnych konfiguracjach silnikowych, które i dziś cieszą się ogromną popularnością na rynku wtórnym. Tak też sytuacja wygląda z Yamahą DragStar, która ma popularną wersję 1100, ale wśród ofert można też znaleźć odmianę 125 na prawo jazdy kategorii B.

Yamaha DragStar 650

W 1997 r. zadebiutował pierwszy model z rodziny, czyli Yamaha DragStar 650, która w USA nosiła nazwę V Star 650. Do dziś jest to jedna z dwóch najpopularniejszych odmian DragStara. Motocykl ten napędzany był dwucylindrowym widlastym silnikiem o pojemności 649 cm3. Była to jednostka chłodzona powietrzem, a kąt rozwarcia jej cylindrów wynosił 70 stopni. Nie był to zupełnie nowy silnik, ale bazował na tym z Yamahy Virago 535. Na potrzeby nowego, poważnej wyglądającego DragStara zwiększono średnicę cylindrów i skok tłoków. Napęd przenoszony był za pomocą wału.

Yamaha DragStar 650 produkowana była w dwóch wersjach – bazowej Custom i nieco droższej Classic. Ta druga wyróżniała się bardziej klasycznym wyglądem m.in. z dłuższymi błotnikami, szerszym przednim kołem czy innym siedziskiem. Z tego powodu przy masie Customa równej 232 kg, Classic był sporo cięższy i ważył 247 kg. Do tego wersja bazowa miała siedzenie na wysokości 695 mm, a Classic 708 mm. W ofercie znajdowała się też turystyczna wersja Silverado wyposażona między innymi w sakwy.

Yamaha DragStar 650 była większa od Virago 535. Długość odmiany Custom to 2339 mm, szerokość 878 mm, a wysokość 1069 mm. Z powodu zmian w nadwoziu Classic był większy – jego wymiary to odpowiednio: 2451 mm, 929 mm i 1104 mm. Obie wersje miały zbiornik paliwa o pojemności 16 l. Z przodu znajdował się hamulec tarczowy, natomiast z tyłu bębnowy.

Wikimedia Commons Yamaha DragStar 650 Źródło: Wikimedia Commons

Dziś Yamaha DragStar 650 cały czas należy do najpopularniejszych wersji również na rynku wtórnym. Jej ceny wynoszą kilkanaście tys. zł i zależą od rocznik oraz stanu motocykla, ale też modyfikacji. W końcu mowa o cruiserze, który ma wielu fanów na całym świecie, a to oznacza, że personalizacja tych maszyn nie należy do rzadkości.

Yamaha DragStar 1100

Rok po debiucie "650-tki", w 1998 r. w ofercie pojawił się drugi z pary najpopularniejszych modeli – Yamaha DragStar 1100. Również w tym przypadku za dawcę silnika posłużył model Virago. Tym razem obeszło się jednak bez zmian w jednostce napędowej, która już w momencie debiutu DragStara 1100 miała kilkanaście lat. Była to zatem sprawdzona konstrukcja o pojemności 1063 cm3. Typowo dla cruiserów był to widlasty dwucylindrowy silnik chłodzony powietrzem, który w tym przypadku miał kąt rozwarcia cylindrów wynoszący 75 stopni.

Tak samo jak w słabszym modelu, tak też Yamaha DragStar 1100 miała napęd realizowany przez wał. Mimo wielu podobieństw do modelu Virago 1100 DragStar miał nową ramę i zawieszenie – z tyłu zamiast dwóch amortyzatorów montowanych na zewnątrz znalazł się pojedynczy. Do tego w przypadku tej konstrukcji silnik nie był elementem przenoszącym naprężenia. Różnicę widać też w układzie hamulcowym. Z przodu tak samo znalazły się dwie tarcze, ale z tyłu hamulec bębnowy zastąpiono tarczowym.

W wersji standardowej Yamaha DragStar 1100 mierzyła 2405 mm długości, 895 mm szerokości i 1095 mm wysokości. Był to s pory motocykl o masie 290 kg, a jego zbiornik paliwa mieścił 17,5 l. Podobnie jak w przypadku modelu 650, tak też 1100 oferowany był w wersji Custom oraz Classic z m.in. dłuższymi błotnikami, innym przednim reflektorem, zmienionymi felgami i szerszym przednim kołem. Również model 1100 po pewnym czasie otrzymał turystyczną odmianę Silverado.

Wikimedia Commons Yamaha DragStar 1100 Źródło: Wikimedia Commons

Ogromna popularność tego japońskiego cruisera utrzymuje się do dziś. Na rynku wtórnym można znaleźć sporo egzemplarzy Yamahy DragStar 1100, których ceny nierzadko przekraczają 20 tys. zł. Również ta odmiana ma wielu fanów, a to oznacza, że na rynku dostępnych jest bardzo wiele elementów pozwalających na modyfikację tego motocykla.

Yamaha DragStar 125

W polskich realiach znaleźć można też wiele ogłoszeń z modelem napędzanym silnikiem 125 cm3. Yamaha DragStar 125 oferuje wygląd klasycznego cruisera (razem z dwucylindrowym widlastym silnikiem), a przy tym podchodzi pod przepisy wszystkich "125-tek". Oznacza to, że takim motocyklem można jeździć na prawo jazdy kategorii A1 lub jeśli posiada się prawo jazdy kategorii B od przynajmniej trzech lat.

To właśnie przekłada się na dużą popularność tego modelu w naszym kraju. Wśród ogłoszeń to właśnie Yamaha DragStar 125 jest jedną z trzech najpopularniejszych wersji obok modeli 650 i 1100. Można też powiedzieć, że ta wersja "trzyma" cenę. Choć można znaleźć egzemplarze za ok. 10 tys. zł, to raczej należy przygotować się na wydatek kilkunastu tys. zł, jak w przypadku DragStara 650.

Inne wersje Yamahy DragStar

Yamaha DragStar (V Star) była oferowana na wielu rynkach i miała też mniej popularne odmiany skrojone pod konkretne realia. I tak oprócz Virago 250 można też było kupić Yamahę DragStar 250 z silnikiem o pojemności 249 cm3.

W 2009 r. pojawiła się natomiast Yamaha DragStar 950. Napędzana była widlastym dwucylindrowym silnikiem o pojemności 942 cm3 o rozwarciu cylindrów równym 60 stopni (jak widać, w tej kwestii nie było stałej wartości). Jego maksymalna moc wynosiła 50,3 KM, a maksymalny moment obrotowy 78,9 Nm. Motocykl ten powstał w wersji standardowej i turystycznej.