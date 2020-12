Yamaha R1 – cena, informacje, dane techniczne

Yamaha R1 to maszyna, która czerpie z wyścigowych doświadczeń japońskiej marki. Za jego napęd odpowiada czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 998 cm3, który spełnia normę emisji spalin Euro 5. Jego maksymalna moc to okrągłe 200 KM generowane przy 13 500 obr./min. Natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 113,3 Nm przy 11 500 obr./min. Przepustnica sterowana jest elektronicznie (ride-by-wire). To przekłada się na świetne przyspieszenie.

Jak przystało na motocykl sportowy z najwyższej półki, Yamaha R1 swoje osiągi zawdzięcza nie tylko silnikowi. Ma on dopracowaną aerodynamikę z owiewką pozwalającą mocno schować się kierowcy. Jeśli chodzi o zawieszenie to z przodu pracuje widelec Kayaba 43 mm z laminowanymi zaworami amortyzującymi. Oczywiście jest on w pełni regulowany. Do tego dochodzą systemy elektroniczne wspomagające kierowcę – m.in. system kontroli hamowania czy system hamowania silnikiem.