Norton (po raz kolejny) wraca do żywych. Zapowiedziano model V4RR

Norton to brytyjski producent motocykli, który istnieje od ponad 100 lat. Choć - biorąc pod uwagę ostatnie lata - słowo "istnieje" jest mocno naciągane. Jednak w 2020 r. na ratunek ruszyła indyjska firma TVS Motor Company , która za gotówkę kupiła Nortona. W ostatnim czasie mamy coraz więcej przykładów, gdy korporacje z Indii czy Chin inwestują w słynne europejskie marki i często efekty są więcej niż dobre (patrz Benelli ). A jeśli jest marka, która ze względu na swoją historię szczególnie zasługuje na ratunek, to jest to właśnie Norton.

Jednak od czasu przejęcia jej przez indyjskich inwestorów raczej panowała cisza. Na szczęście coś się ruszyło (a raczej wreszcie przedstawiono efekt prowadzonych prac). Zapowiedziano, że w 2021 r. do sprzedaży trafi sportowy motocykl Norton V4RR . Z danych technicznych i zdjęcia świateł można wnioskować, że będzie to odświeżona wersja limitowanego modelu V4SS, który powstał przy poprzedniej próbie wskrzeszenia Nortona.

Parametry silnika pozostały bez zmian. Jest to widlasta 4-cylindrowa jednostka o pojemności 1200 cm3. Dostarcza ona maksymalną moc 203 KM i maksymalny moment obrotowy 130 Nm. Wszystko wskazuje na to, że również nadwozie niewiele się zmieni. Owiewki będą wykonane z włókna węglowego (można się spodziewać, że Norton V4RR - podobnie jak V4SS - będzie też miał felgi z tego lekkiego kompozytu), a siedzisko pozostanie na wysokości 836 mm.

Z jednej strony można się spodziewać drogiej i szybkiej sportowej maszyny, a z drugiej widać, że nowy właściciel Nortona najpierw chce wykorzystać to, co już jest. Jednak to nie wszystko. Na stronie brytyjskiej marki jest też widoczny zapowiedziany już wcześniej drugi model, który ma się pojawić w 2021 r. I jest to zupełnie inny niż V4RR motocykl, który ma klasyczną stylistykę. Model ten będzie nazywał się Norton Atlas, a za napęd posłuży silnik 650. Motocykl będzie oferowany w dwóch wersjach – Nomad i Ranger.