Mahindra przywraca do życia markę BSA. Celem motocykle elektryczne

Znane europejskie marki to łakomy kąsek dla azjatyckich firm z Chin czy Indii. Już od lat przejmują one stare nazwy, aby w ten sposób łatwiej zaistnieć na rynku. Teraz przyszedł czas na brytyjską firmę BSA (Birmingham Small Arms), której najbardziej znane ramię zajmowało się produkcją motocykli od 1919 r. Markę tę kilka lat temu przejęła indyjska Mahindra, ale dopiero teraz ma zamiar wrócić z nią do Europy i to w jakim stylu.

Dobrym zwiastunem dla reaktywacji BSA jest to, że nie jest to pierwsza znana marka jednośladów, jaką przywraca do życia Mahindra. Indyjski konglomerat jest też właścicielem czeskiej Jawy, która rozwija się bardzo dynamicznie, choć w jej przypadku w dużej części za sprawą indyjskiego rynku – większy atak na europejski rynek dopiero się zaczyna. Jednak można być pewnym, że Mahindra ma odpowiednie fundusze na rozwój BSA. I to nie tylko swoje, ale firma dostała też 4,6 mln funtów dofinansowania od brytyjskiego rządu na rozwój elektrycznych motocykli, gdyż ma to pozwolić na stworzenie 255 nowych miejsc pracy.