Yamaha Virago – cena, informacje, dane techniczne

Yamaha Virago to klasyczny cruiser, który był produkowany od 1981 r. do 2007 r. Motocykl ten oferowany był w wielu wersjach silnikowych i dziś ta różnorodność zapewnia mu sporą popularność na rynku wtórnym.

Stylistycznie Yamaha Virago to klasyka – średniej wielkości cruiser z dwucylindrowym widlastym silnikiem. Do tego dużo chromu, miękkie siedzisko i często założone po bokach skórzane sakwy. To właśnie ten klasyczny styl połączony z atrakcyjną ceną, ale też mnogością wersji spowodował, że model cieszył się dużą popularnością i był w sprzedaży przez tyle lat.

Początkowo Yamaha Virago była oferowana z silnikiem 750 cm3 (a chwilę później 500 cm3 i 920 cm3) i z pojedynczym amortyzatorem z tyłu. To drugie rozwiązanie szybko zmieniono i od 1984 r. już stosowano dwa amortyzatory. Co ciekawe, w tym samym czasie w USA, by chronić rodzime produkty jak motocykle Harleya-Davidsona, wprowadzono większy podatek na maszyny z silnikami powyżej 700 cm3, co spowodowało stworzenie przez Yamahę wersji z jednostką napędową 699 cm3. Te modele to jednak tylko czubek góry lodowej.

Wikimedia Commons Yamaha Virago XV750 (Wikimedia Commons, Fot: Sorin Lingureanu)

Yamaha Virago była w różnych okresach oferowana z silnikami od 124 cm3 aż do 1063 cm3. Były to wersje oznaczone: XV125, XV250, XV400, XV500, XV535, XV700, XV750, XV920, XV1000 i XV1100.

Dla wielu osób ciekawą propozycją może być ta z najmniejszym silnikiem. Yamaha Virago XV125 to motocykl, który wygląda tak samo jak mocniejsze odmiany, a przy tym można nim jeździć na prawo jazdy kategorii B. Co więcej, wersja ta była produkowana w latach 1997-2004, a zatem na rynku wtórnym można znaleźć wiele egzemplarzy w dobrym stanie. Na początku jej silnik generował 10 KM, ale już w 1998 r. wprowadzono zmiany i moc wzrosła do 11,3 KM.

Jedną z popularniejszych, a także dłużej produkowanych (1987-2003) wersji była ta o nietypowej pojemości silnika, czyli Yamaha Virago XV535. Ta jednostka napędowa generuje wystarczające na co dzień 42,3 KM.

Wikimedia Commons Yamaha Virago XV535 (Wikimedia Commons, Fot: Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0)

Mnogość wersji oraz popularność Yamahy Virago, gdy była produkowana, spowodowała, że dziś na rynku wtórnym jest w czym przebierać. Ceny - w zależności od wersji (słabsze i popularniejsze są tańsze) - wahają się od 7-8 tys. zł za tańsze egzemplarze do 11,5 tys. zł za te droższe. Wyższe ceny oznaczają albo bardzo małe przebiegi, albo wyjątkowy stan (np. po dużym remoncie), albo jeszcze częściej customizację, w którą poprzedni właściciel włożył sporo pieniędzy.

Wikimedia Commons Yamaha Virago XV250 (Wikimedia Commons, Fot: Nerdge)