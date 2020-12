Kymco Downtown 125i – cena, informacje, dane techniczne

Maksiskutery to bardzo praktyczne jednoślady – posiadają duże i wygodne siedziska, pod nimi spore schowki, a jazda takimi skuterami jest bardziej komfortowa niż mniejszymi modelami . Jednak najczęściej napędzane są sporymi silnikami – o pojemności od 300 do nawet 750 cm3, co oznacza, że potrzebne jest prawo jazdy kategorii A2 lub nawet A. Na szczęście są też takie praktyczne modele z silnikami 125 cm3, dzięki czemu można nimi jeździć na kategorię A1 lub posiadając prawo jazdy kategorii B od przynajmniej 3 lat. Właśnie tego typu skuterem jest Kymco Downtown 125i.

Za napęd skutera Kymco Downtown 125i odpowiada jednocylindrowy silnik o pojemności 124 cm3. Jego moc to 15 KM, czyli maksymalna wartość dozwolona dla prawa jazdy kategorii A1 (oraz dla osób z prawem jazdy kategorii B). Maksymalny moment obrotowy tej jednostki napędowej to 11,6 Nm. Zbiornik paliwa mieści 12,5 l. Napęd przenoszony jest za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni biegów CVT. O przynależności Kymco Downtown 125i do klasy większych skuterów świadczy też układ hamulcowy, gdyż zarówno z przodu (260 mm), jak i z tyłu (240 mm) ma on hamulce tarczowe.