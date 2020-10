5 informacji, jak obsługiwać motocykl 125 cm3

Na motocyklach z silnikami o pojemności do 125 cm3 mogą jeździć osoby, które mają prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat. Choć nie jest to trudne, to wielu powstrzymuje niewiedza i strach przed pierwszą jazdą. W końcu motocykl obsługuje się inaczej niż samochód. Oto lista podstawowych informacji, jak jeździć na motocyklu.

Ucząc się w szkole nauki jazdy, przed pokonaniem pierwszych kilometrów, a nawet metrów, instruktor tłumaczy, jak obsługuje się motocykl. Którą dźwignią zmieniać biegi, jak włączyć i wyłączyć kierunkowskaz czy jak wygląda hamowanie. Są to podstawy, które później wydają się banalne, ale osoby, które chcą jeździć motocyklami z silnikami do 125 cm3 nie muszą przechodzić żadnego kursu i jeśli nie ma kogoś, kto im wytłumaczy, jak jeździć na jednośladzie, mogą się obawiać, że sobie nie poradzą. A wystarczy poznać kilka podstawowych informacji.

1. Uruchamianie silnika

Już uruchomienie silnika wygląda nieco inaczej niż w przypadku samochodów. Kluczyk przekręca się w pozycję "on", ale zapłon włącza się już przełącznikiem na kierownicy. Najczęściej znajduje się on przy prawej dłoni i jest w kolorze czerwonym. Po jego przełączeniu uruchomione będą już nie tylko światła, ale też wszystkie systemy pokładowe. Samo uruchomienie silnika odbywa się najczęściej przyciskiem znajdującym się obok, a rzadziej tym samym po przełączeniu go w kolejną pozycję. Przycisk rozrusznika należy chwilkę przytrzymać, do uruchomienia silnika.

Trzeba jednak pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Rozrusznik nie zacznie pracować, jeśli motocykl nie będzie miał wrzuconego biegu jałowego (luzu) lub nie wciśnie się sprzęgła (lewa dźwignia przy kierownicy). Co więcej, jeśli wrzucony jest bieg, to należy złożyć podpórkę, gdyż wtedy nawet wciśnięcie sprzęgła nie wystarczy. Jeśli po uruchomieniu silnika i wrzuceniu pierwszego biegu silnik nagle gaśnie, to oznacza, że zapomniało się o podpórce.

W przypadku skuterów lub motocykli z automatyczną skrzynią biegów przed uruchomieniem rozrusznika należy przytrzymać jedną (najwygodniej lewą) dźwignię hamulca przy kierownicy.

2. Zmiana biegów

Przepisy umożliwiają posiadaczom kategorii B jazdę małymi motocyklami z manualną skrzynią biegów i właśnie to dla wielu wydaje się najtrudniejszym zadaniem, ale wystarczy chwila prób i każdy opanuje zmianę przełożeń bez większych problemów. Tak samo jak w przypadku jazdy samochodem należy wcisnąć sprzęgło (dźwignia z lewej strony kierownicy) i puścić gaz (manetka z prawej strony kierownicy). Same biegi zmienia się sekwencyjnie, czyli jeden po drogim, dźwignią przy lewej stopie – w dół, aby wrzucić niższy bieg i w górę, aby wybrać wyższy.

Trzeba też pamiętać, że luz (bieg jałowy) znajduje się pomiędzy pierwszym a drugim biegiem. Większość motocykli posiada specjalną kontrolkę (zielona z literą N), która poinformuje o wrzuceniu luzu np. podczas oczekiwania na światłach. Jeśli chce się przeskoczyć o kilka biegów przy jednym wciśnięciu sprzęgła, to można to zrobić, ale trzeba odpowiednią liczbę razy ruszyć dźwignią przy nodze.

3. Hamowanie

W odróżnieniu od samochodów, w motocyklach oddzielnie obsługuje się hamulec przedni i tylny. Ten pierwszy jest zawsze mocniejszy, a drugi służy za dodatkowe wsparcie albo wtedy, kiedy spokojniej wytraca się prędkość. Przedni hamulec obsługuje się dźwignią z prawej strony kierownicy, a lewy tą znajdującą się przy prawej stopie.

Szczególnie jeśli motocykl nie posiada systemu ABS, to należy pamiętać, że ewentualne zablokowanie tylnego hamulca jest dużo mniej niebezpieczne niż przedniego, dlatego w razie deszczu warto częściej z korzystać z nożnego hamulca. Dodatkowo w motocyklach często wykorzystuje się też hamowanie silnikiem, czyli poprzez redukowanie biegów i tym samym zwiększanie prędkości obrotowej silnika.

4. Przełączniki na kierownicy

Oprócz przełączników zapłonu i rozrusznika na kierownicy można znaleźć jeszcze kilka przycisków. Trzeba wiedzieć, że w motocyklach światła mijania (krótkie) są zawsze włączone, więc nie trzeba o nich pamiętać. Z lewej strony kierownicy znajduje się jednak przełącznik, który pozwala włączać i wyłączać światła drogowe (długie). Często obok jest też przycisk, dzięki któremu łatwo mignąć takimi światłami.

Najważniejsza jednak jest obsługa kierunkowskazów. Najczęściej robi się to jednym przełącznikiem znajdującym się również z lewej strony kierownicy. Przesunięcie go w prawo lub w lewo włącza kierunkowskazy z tej strony motocykla. Aby je wyłączyć należy przycisnąć ten sam przełącznik (nie przesuwać go). Warto o tym pamiętać, gdyż w motocyklach niezwykle rzadko jest system, który sam wyłączy kierunkowskaz po skręcie.

Przy lewej dłoni znajduje się również przycisk uruchamiający klakson.

5. Podstawy jazdy

Zmianę biegów czy obsługę przełączników na kierownicy można przećwiczyć bez ruszania z miejsca. Jednak nawet, gdy się to opanuje "na sucho" warto chwilę pojeździć po placu. Poznać, jak motocykl reaguje na operowanie gazem, jak zachowuje się przy wolniejszym i nieco szybszym skręcaniu. Następnie warto stopniowo dawać sobie większe wyzwania – zacząć od mniej ruchliwych ulic, a po przeniesieniu się na główne trasy oswajać się z ruchem, jak również jazdą pomiędzy stojącymi w korku samochodami. Takie stopniowe przyzwyczajanie się pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, które mogłyby zniechęcić do jazdy jednośladem.