Motocykle + 2 125 cm3prawo jazdy kategorii b Szymon Jasina 19-08-2020 (16:54) Motocykle 125 cm3 na polskim rynku. Przegląd modeli Małe motocykle z silnikami o pojemności do 125 cm3 i mocy do 11 kW (15 KM) w ostatnich latach cieszą się rosnącą popularnością. Wszystko dzięki temu, że każdy kierowca samochodu, który posiada prawo jazdy kat. B przynajmniej od 3 lat, może legalnie jeździć takimi jednośladami. Oto lista modeli najpopularniejszych marek. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Honda CB125R (Materiały prasowe, Fot: Honda) Honda Najpopularniejsza w Polsce jest dziś Honda. Japończycy posiadają w ofercie dużą liczbę "125-tek" – zarówno motocykli, jak i skuterów. Wśród tych pierwszych jest aż 5 modeli. Najbardziej sportowy charakter ma CB125F, ale bardziej stylową opcją jest CB125R z okrągłym przednim reflektorem, który uzupełnia nowoczesną sylwetkę tego modelu. Dla osób preferujących miejskie motocykle z mniejszymi kołami Honda przygotowała MSX125, natomiast zwolennicy stylu retro mogą zdecydować się na model Monkey, który nawiązuje do motocykla z lat 70. Uzupełnieniem gamy jest prawdziwy klasyk, czyli Super Cub 125. To najnowsza wersja maszyny, która powstaje od 1958 r. i zasłużyła na miano najpopularniejszego pojazdu mechanicznego w historii. Na liście skuterów o pojemności 125 cm3 są takie modele jak PCX125, SH125i i Forza 125. Materiały prasowe Yamaha MT-125 (Materiały prasowe) Yamaha Druga najpopularniejsza w Polsce marka - Yamaha - też pochodzi z Japonii i w jej ofercie nie brakuje motocykli z silnikami 125 cm3. Zwolennicy sportowego stylu mogą wśród nich znaleźć model R125 nawiązujący do dużego R1. Swojego przedstawiciela wśród "125-tek" ma też seria popularnych nakedów Yamahy i jest to MT-125. Natomiast najbardziej klasycznym, a przy tym zdecydowanie najtańszym modelem jest YS125. W ofercie Yamahy można też znaleźć kilka crossów z silnikami o różnych pojemnościach do 125 cm3. Wśród skuterów jest XMAX 125, NMAX 125, Xenter 125 oraz mający 2 koła z przodu Tricity 125. Oczywiście na kat. B można też jeździć skuterami 50 cm3 jak Neo’s 4 i Aerox 4. Materiały prasowe Junak RSX 125 (Materiały prasowe) Junak Trzecia najpopularniejsza marka nowych jednośladów w Polsce, czyli BMW, nie ma w ofercie modeli z silnikami do 125 cm3, dlatego przejdziemy od razu do czwartego producenta. W przypadku Junaka sytuacja jest dokładnie odwrotna. Pod marką tą oferowane są jedynie takie maszyny. A jest w czym wybierać. Junak stawia na to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Zatem w ofercie ma kilka bardziej lub mniej sportowych nakedów, turystyka 125 cm3, a zwolennicy bardziej klasycznych maszyn mają do wyboru 4 modele (M11, M12, M14 i M16), z których 2 pierwsze dostępne są jeszcze w kilku wersjach. Do tego dochodzi 7 motorowerów i 4 skutery. Co ciekawe, Junak sprzedaje też skutery elektryczne o małej mocy, a więc i one "łapią się" pod przepisy dotyczące motocykli 125 cm3. Jak widać po wynikach sprzedaży, nie brakuje chętnych na tanie pojazdy, którymi można jeździć z prawem jazdy kategorii B. Materiały prasowe Romet Division 125 (Materiały prasowe) Romet Kolejnym dowodem na popularność "125-tek" w Polsce jest piąta najpopularniejsza w Polsce marka wśród nowych jednośladów, czyli Romet. Jej oferta jest bardzo podobna do oferty Junaka. Również Romet sprzedaje jedynie modele z silnikami 125 cm3. I tak samo wybór jest spory. Oprócz 3 skuterów (z których jeden dopiero trafi do sprzedaży), gama motocykli Rometa jest bardzo zróżnicowana. Są więc klasyczne "125-tki" z bardziej lub mniej rozbudowanymi owiewkami, są też takie modele jak ADV 125FI pro (o stylistyce turystyka) czy CRS FI 125 Enduro. Wśród klasycznie wyglądających maszyn można wymienić model Ogar Legend 125 nawiązujący do stylu cafe racerów. Natomiast SCMB 125 to (jak łatwo się domyślić) rometowa interpretacja scramblera. Preferujący styl cruiserów mają natomiast do wyboru modele RCR 125 i RMT Daystar 125. Materiały prasowe KTM 125 Duke (Materiały prasowe) KTM Austriacki KTM znany jest z motocykli enduro, jednak w ich przypadku najsłabszy model został wyposażony w silnik o pojemności 150 cm3, przez co nie załapuje się na możliwość jazdy z kategorią B. Natomiast już popularna linia nakedów ma model 125 Duke. Do tego dochodzi kilka crossów z małymi silnikami (również elektrycznymi). Materiały prasowe Barton Cafe Racer (Materiały prasowe) Barton Kolejnym dowodem na sporą popularność motocykli z silnikami o pojemności 125 cm3 jest dobra sprzedaż jeszcze jednej marki oferującej głównie takie właśnie konstrukcje. Barton, bo o nim mowa, odhacza wszystkie najważniejsze punkty. Nie zabrakło oczywiście skuterów (w tym też elektrycznych, które łapią się pod tę samą homologację, co spalinowe 50 cm3) czy crossów, ale najbardziej interesujące są motocykle. W gamie Bartona są to 4 modele: Cafe Racer, Travel (najbardziej typowy), Hyper (w stylu turystyka) i Classic 125. Materiały prasowe Suzuki GSX-S125 (Materiały prasowe) Suzuki Suzuki należy do najpopularniejszych marek na rynku wtórnym, ale wśród nowych też ma dość silną pozycję. W swojej ofercie ma 2 skutery z silnikami o pojemności do 125 cm3 – są to Address i Burgman 125. W przypadku motocykli jest to tylko jeden model, czyli GSX-S125. Materiały prasowe Kawasaki Ninja 125 (Materiały prasowe) Kawasaki Dziewiąte na polskim rynku Kawasaki odhacza najważniejsze punkty na liście jednośladów 125 cm3. Ninja 125 to najsłabsza wersja kultowej maszyny. Dzięki agresywnej sportowej stylistyce motocykl ten zwraca na siebie uwagę, a zarazem można nim jeździć z prawem jazdy kategorii B. Natomiast zwolennicy "golasów" w ofercie Kawasaki znajdą model Z125. Uzupełnieniem jest skuter J125. Materiały prasowe Benelli Tornado Naked T 125 (Materiały prasowe) Benelli Po ostatnich wzrostach sprzedaży dziesiątkę najpopularniejszych marek nowych jednośladów w Polsce zamyka należąca do Chińczyków marka Benelli. Co ciekawe, w jej przypadku sukces nie wynika z szerokiej gamy motocykli z silnikami 125 cm3. Takie Benelli oferuje tylko 2 i oba to nakedy – BN 125 oraz Tornado Naked T 125. Nie można się na nim wywrócić. Piaggio MP3 dla kierowców z kat. B Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Nie można się na nim wywrócić. Piaggio MP3 dla kierowców z kat. B Masz newsa, zdjęcie lub filmik?