Prawo jazdy kategorii A2. Czym można jeździć?

Dodatkowym plusem uzyskania uprawnień kategorii A2 jest możliwość wcześniejszego zdawanie pełnego A . Już po 2 latach doświadczenia z tą pierwszą można odbyć kurs i zdać egzamin umożliwiający jazdę wszystkimi motocyklami bez ograniczeń. Oznacza to, że wtedy granica wiekowa przesuwa się z 24 do 20 lat.

A co z samą kategorią A2? W jej przypadku można jeździć motocyklami o mocy maksymalnie 35 kW, czyli 47,5 KM. Nie ma ograniczenia pojemności silnika, ale jest też limit stosunku mocy do masy wynoszący 0,2 kW/kg. Dla przykładu oznacza to, że motocykl o maksymalnej dopuszczalnej mocy, czyli oferujący 35 kW, nie może ważyć mniej niż 175 kg. Co ciekawe, oferta takich motocykli jest spora, ale nie są to jedynie modele z małymi silnikami (np. 300 cm3), które po prostu wpisują się w kategorię A2.