Jakimi motocyklami można jeździć na kategorię B? Nie tylko 125 cm3

Prawo jazdy kategorii B wyrabia się, aby móc jeździć samochodami osobowymi, ale "w pakiecie" dostaje się też uprawnienia do kierowania innymi pojazdami. Najbardziej kojarzony jest fakt, że po trzech latach można też jeździć motocyklami z silnikami o pojemności do 125 cm3, to jednak tylko początek listy. Oto, jakimi pojazdami można jeździć na kategorię B.

Prawo jazdy kategorii B przede wszystkim daje uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusów). W praktyczne oznacza to samochody osobowe czy dostawcze vany, które razem z ładunkiem nie mogą ważyć więcej niż 3,5 t. Dodatkowo do takiego samochodu może być dołączona przyczepa lekka, czyli taka, której masa nie przekracza 750 kg. Oprócz tego, po zdaniu dodatkowego egzaminu praktycznego, możliwe jest uzyskanie uprawnień do jazdy z cięższą przyczepą, ale masa całego zestawu nie może i tak przekroczyć 4,25 t.

Od 2014 r. właściciele praw jazdy kategorii B, którzy posiadają uprawnienia od co najmniej trzech lat, mają możliwość również jazdy na jednośladach z silnikami o pojemności do 125 cm3. Ich maksymalna moc może wynosić 11 kW, czyli 15 KM. Dodatkowym ograniczeniem jest maksymalny stosunek mocy do ciężaru pojazdu 0,1 kW/kg. W praktyce oznacza, że przy maksymalnej dopuszczalnej mocy taki motocykl nie może ważyć mniej niż 110 kg. Wszystko po to, aby ograniczyć jego osiągi. Warto pamiętać, że przepis ten (a zatem i uprawnienia) obowiązuje na terenie Polski. W niektórych innych krajach kierowcy samochodów mają podobne uprawnienia, jednak należy to każdorazowo sprawdzić.

Na tym jednak nie koniec, gdyż 22 grudnia 2018 r. dodano jeszcze jedno uprawnienie osobom, które posiadają prawo jazdy kategorii B od minimum trzech lat. Jest to możliwość prowadzenie motocykli trójkołowych posiadających europejską homologację L5e. W ich przypadku nie ma ograniczenia mocy, ale za to minimalna odległość między kołami znajdującymi się na jednej osi nie może wynosić mniej niż 460 mm. Drugim wymogiem jest posiadanie przez pojazd hamulca postojowego.

Dlatego zawsze przed jazdą należy sprawdzić, czy dany model ma odpowiednią homologację. Np. nie posiada jej Yamaha Niken. Nie będą jej też mieć motocykle przerobione na trójkołowce. Z drugiej warto wiedzieć, że w tym przypadku nie ma ograniczeń związanych z wielkością silnika, mocą czy masą pojazdu. Co więcej, bliźniacze koła mogą znajdować się na osi przedniej lub tylnej. Oznacza to, że mając kategorię B można jeździć np. Yamahą Tricity, Piaggio MP3 i Peugeotem Metropolis, ale też trike’ami Harleya z silnikami 1868 cm3. Podobnie jak w przypadku motocykli 125 cm3, tak też przy trójkołowcach trzeba pamiętać, że jest to przepis obowiązujący na terenie Polski, więc w innych krajach trzeba sprawdzić, czy też przysługują takie uprawnienia.

Lista pojazdów, którymi można jeździć posiadając prawo jazdy kategorii B, jest jeszcze dłuższa. Wśród nich są te, do których uprawnia kategoria AM, czyli motorowery (jednoślady z silnikami do 50 cm3) i czterokołowce lekkie – w tych przypadkach nie trzeba mieć trzyletniego stażu. Tak samo jest z większymi czterokołowcami (czyli też mikrosamochodami), które wpisują się w kategorię B1. Ostatnie dwa typy pojazdów dostępnych dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B to ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne. Jednak trzeba tutaj pamiętać, że podobnie jak w przypadku samochodów, można jeździć bez przyczepy lub z przyczepą lekką.